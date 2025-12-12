في حديث صريح وجريء، كشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز فلسفتها الجديدة في الحياة، مؤكدة أنها تعلمت خلال عام 2025 ألا تثق إلا بالله، وأن الحب الحقيقي لم يعد موجوداً إلا في الدراما والروايات.

وأضافت ياسمين خلال برنامج «معكم منى الشاذلي»: «تعلمت أن أحب نفسي أولاً، وأن أضع حدودي ولا أعطي ثقتي لأي أحد»، مشيرة إلى أنها نادمة على بعض قراراتها السابقة، لكنها تعتبر الاعتراف بالندم قوة وليس ضعفاً.

وعن حياتها الشخصية، نفت ياسمين شائعات الارتباط مؤخرًا، مؤكدة أنها تركز على عملها وأبنائها فقط، وأضافت: «كل فترة تظهر إشاعات عن حب أو زواج، وإذا نشرت صورة مع طبيبي يقولون إنني تزوجته وهذا غير صحيح».

وأكدت أن علاقاتها القادمة إذا حصلت، ستكون خاصة جداً وبعيداً عن الأضواء والجمهور، وربما يكون شريكها من خارج الوسط الفني.

وفي تصريح صادم آخر، قالت: «هذه الحياة لا تناسب الضعفاء، والله يحب المؤمن القوي»، موضحة أنها أصبحت تتخذ قراراتها بعقلها وقلبها معاً بعد أن أدركت أن التعامل بالقلب فقط سبب لها العديد من «الخبطات».

كما أكدت ياسمين أنها غير قابلة للكسر، وأنها تتعامل مع المواقف بحسب حجمها، حفاظًا على قوتها أمام أبنائها وجمهورها الكبير، مضيفة: «محدش يقدر يكسرني».

ويأتي حديثها بعد إعلان انفصالها عن الفنان أحمد العوضي في يناير 2025، والذي تم تأكيده رسمياً عبر حسابها على «فيسبوك»، وتبع ذلك خطوات واضحة على «إنستغرام» في أبريل الماضي.