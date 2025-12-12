في حادثة طبية نادرة، نجح فريق طبي متخصص في مستشفى المعبر الجامعي بمحافظة قنا بصعيد مصر في استئصال 58 حصوة من الكلية اليسرى لمريض أربعيني، باستخدام أحدث تقنيات مناظير الكلى المتقدمة، ما مكّنهم من إجراء العملية دون الحاجة لفتح جراحي كبير.

وأوضح رئيس قسم المسالك البولية بالمستشفى الدكتور مصطفى عبدالرازق أن المريض كان يعاني آلاماً متكررة في الخاصرة وارتفاعاً في نسبة الأملاح بالدم، مما أثار مخاوف بشأن سلامة الكلية ووظائفها. وكشفت الفحوصات والأشعة عدداً كبيراً من الحصوات المتجمعة في حوض الكلية اليسرى، ما استدعى التدخل الفوري لمنع مضاعفات محتملة مثل انسداد مجرى البول أو تدهور وظائف الكلى.

واستخدم الفريق تقنية منظار الكلية عبر الجلد PCNL، والتي تعتمد على فتحة صغيرة لا تتجاوز سنتيمتراً واحداً، لتفتيت الحصوات الكبيرة والمتعددة باستخدام تقنيات التفتيت الهوائي والليزر، بما يضمن إزالة الترسبات بالكامل دون إلحاق أي ضرر بأنسجة الكلية.

واستغرقت العملية حوالى ساعتين كاملتين، وجرى وضع أنبوب تصريف مؤقت لضمان خروج السوائل الزائدة بأمان، ما ساهم في حماية الكلية وتسريع الشفاء. وبعد العملية، خرج المريض من غرفة العمليات في حالة مستقرة مع تحسن ملحوظ في وظائف الكلى.

وأكد الفريق الطبي أن مثل هذه العمليات الدقيقة أصبحت ممكنة بفضل التقدم الكبير في تقنيات مناظير الكلى الحديثة، والتي توفر للمريض إجراءات أقل ألماً وأكثر أماناً مقارنة بالعمليات الجراحية التقليدية.