أثار لاعب ليفربول الإنجليزي النجم المصري محمد صلاح مزيداً من الجدل بشأن مستقبله مع «الريدز»، في ظل تزايد التقارير التي تربطه بالانتقال إلى الدوري السعودي.

وكان محمد صلاح قد فاجأ الجماهير بتصريحات مثيرة بعد جلوسه على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة توالياً أمام ليدز يونايتد في «البريميرليغ»، مؤكداً أن هناك من لا يرغب في استمراره داخل النادي، مشيراً إلى انقطاع علاقته بالمدرب آرني سلوت، مع تلميحه إلى توديع جماهير ليفربول في اللقاء القادم أمام برايتون قبل الانضمام لبعثة منتخب مصر المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2025.

لقاء «سري» مع هندرسون في لندن

وذكرت صحيفة «ذا صن» أن صلاح شوهد برفقة زميله السابق جوردان هندرسون، وهما يدخلان مسرعين إلى أحد المطاعم الفاخرة في لندن ظهر الأربعاء، بينما ارتدى كلاهما قناعاً واقياً وقبعة لمحاولة إخفاء ملامحهما.

وأضافت أن صلاح كان يستجوب صديقه هندرسون، الذي قضى فترة 5 أشهر مع نادي الاتفاق السعودي، وتظهر الصور تركيزه الشديد وهو يستمع إلى قائده السابق في ليفربول، الذي يلعب الآن لنادي برينتفورد.

وأشار شهود عيان إلى أن هندرسون كان يتحدث مطولاً ويجيب عن أسئلة صلاح، بينما ظهر الأخير في حالة تركيز شديد.

وأفاد التقرير بأن الثنائي أمضيا نحو 90 دقيقة في المطعم الراقي، وتناولا المعكرونة مع القهوة والمياه الغازية.

وقال أحد المصادر للصحيفة: «اندهشنا عندما أدركنا أنهما محمد صلاح وهندرسون.. أول ما خطر في بالنا هو: صلاح ذاهب إلى السعودية».

صلاح «مرحّب به في الدوري السعودي»

وفي سياق متصل، قال الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين عمر مغربل، خلال كلمته في «قمة كرة القدم العالمية» بالرياض هذا الأسبوع: «محمد صلاح مرحّب به في الدوري السعودي، لكن الأندية هي المسؤولة عن التفاوض مع اللاعبين». وأضاف: «بالتأكيد، محمد صلاح ضمن أهداف أنديتنا».