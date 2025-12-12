أعلنت لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين اعتماد القوائم النهائية للناخبين والمترشحين لعضوية مجلس الإدارة للدورة التاسعة (1447 – 1450هـ)، وذلك بعد استكمال مراحل التدقيق والمراجعة والنظر في الاعتراضات والتظلمات وفق الإجراءات المعتمدة.

وأوضحت اللجنة أن فترة التعريف بالمرشحين والحملات الانتخابية ستنطلق يوم الاثنين 15 ديسمبر 2025م وتستمر لمدة 12 يومًا، حيث ستتيح المنصة الإلكترونية الخاصة بالانتخابات عرض السِيَر المهنية وبرامج المرشحين بشكل تفصيلي، بما يمكّن الأعضاء من الاطلاع على خبراتهم واختيار المرشح الأنسب.

وبيّنت اللجنة أن اعتماد القوائم النهائية يأتي استكمالًا للإجراءات التنظيمية المعتمدة للعملية الانتخابية، وصولًا إلى المراحل التي تسبق بدء الاقتراع.

كما أكدت اللجنة أن التصويت الإلكتروني سيبدأ يوم الأحد 28 ديسمبر 2025م عند الساعة 10 صباحًا، ويستمر حتى يوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025م في تمام الساعة 10 صباحًا، مبينةً أن منصة التصويت الإلكترونية ستتيح للناخبين داخل المملكة وخارجها المشاركة بسهولة، مع التأكيد على الالتزام بالوقت المحدد لضمان احتساب الأصوات.

وأكدت اللجنة أن العملية الانتخابية تُنفَّذ وفق أعلى مستويات الانضباط والالتزام بالضوابط التنظيمية، حيث تتولى اللجنة الإشرافية المكوّنة من ممثلين من وزارة البلديات والإسكان والهيئة السعودية للمهندسين متابعة سير العملية في جميع مراحلها وضمان عدالتها وشفافيتها.

ودعت اللجنة جميع الأعضاء الأساسيين السعوديين إلى الاطلاع على القوائم النهائية للمرشحين والناخبين، إلى جانب التفاصيل المتعلقة بمواعيد التصويت عبر المنصة الرسمية للانتخابات:

https://boardelections.saudieng.sa