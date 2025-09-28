توقعت دراسة عملية حديثة ارتفاعاً كبيراً في حالات الإصابة بالسرطان عالمياً إلى 30.5 مليون بحلول عام 2050، بزيادة 61% عن 19 مليون حالة في 2024، بينما ستزيد الوفيات السنوية إلى 18.6 مليون، بارتفاع 75% عن 10.4 مليون في 2023.

ونشرت مجلة «لانسيت» الطبية، الدراسة التي أجرتها فرق «مؤتمري دراسة العبء العالمي للأمراض»، التي تضم أكثر من 2,000 باحث، إذ يُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى النمو السكاني والشيخوخة المتزايدة، ويُتوقع أن تحدث أكثر من نصف الحالات الجديدة وثلثي الوفيات في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، مما يضع ضغطاً هائلاً على أنظمة الرعاية الصحية في هذه الدول.

عوامل الوفاة بالسرطان

وتشير الدراسة إلى أن 42% من الوفيات بالسرطان (نحو 4.3 مليون في 2023) مرتبطة بعوامل خطر قابلة للتعديل، مثل التدخين (21% من الوفيات)، النظام الغذائي غير الصحي، ارتفاع مستويات السكر في الدم، الجنس غير الآمن، الإفراط في شرب الكحول، والتعرض للسموم البيئية.

وعلى الرغم من انخفاض معدلات الوفيات المعدلة حسب العمر عالمياً، إلا أن بعض الدول النامية تشهد ارتفاعاً في هذه المعدلات، مما يتطلب تدخلات عاجلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في تقليل الوفيات غير المعدية بنسبة 33% بحلول 2030.

في سياق بريطانيا، أكدت المدير التنفيذي لـ«بيحوث السرطان» ميشيل ميتشل أن الاتجاهات العالمية تنعكس محلياً، إذ يُسجل نحو 1,100 حالة جديدة يوميّاً.

أعراض خفيّة للإصابة بالسرطان

ويُؤكد الخبراء أهمية الوعي الذاتي بـ أعراض السرطان، إذ يمكن أن يؤدي الكشف المبكر إلى تحسين معدلات البقاء، ومع ذلك تكون العديد من هذه الأعراض خفيّة وغالباً ما تظهر في مراحل متأخرة، وفي هذا الإطار توصّلت الدراسة إلى 9 أعراض صعبة الكشف، وهي:

1- الإفراز الزائد للعرق (خصوصاً ليلاً): يُعتبر طبيعياً إذا كان بسبب الحرارة، لكنه إذا أدى إلى إغراق الفراش، قد يشير إلى ليمفوما أو لوكيميا، لذا يُنصح بزيارة الطبيب خصوصاً إذا كان مصحوباً بحمى أو فقدان وزن غير مبرر.

2 - الشعور بالإرهاق الشديد: قد يكون طبيعياً بسبب التوتر، لكنه إذا استمر أكثر من أسبوعين ولم يُخفف بالراحة، قد يدل على سرطانات الدم مثل اللوكيميا أو الليمفوما، إذ يعيق إنتاج خلايا الدم الحمراء، مما يؤدي إلى فقر الدم.

3 - الحاجة المتكررة إلى التبول: إذا لم يكن بسبب السوائل، وكان مصحوباً بألم أو دم في البول، قد يشير إلى سرطان المثانة.

4 - الحموضة أو عسر الهضم المتكرر: شائع بعد الوجبات الدسمة، لكنه إذا استمر، قد يدل على سرطان المعدة أو المريء.

5 - الانتفاخ المتكرر أو المستمر: طبيعي بعد الغازات، لكنه إذا كان شديداً مع فقدان وزن أو إمساك، قد يكون علامة على سرطان المبيض، وقد يؤدي إلى تورم البطن الواضح.

6 - تغييرات في البراز: مثل الإسهال المستمر أو الدم في البراز، قد تشير إلى سرطان القولون، ويُنصح بفحصها رغم الإحراج.

7 - صوت أجش أو مبحوح لا يتحسن: شائع بسبب البرد، لكنه إذا استمر أكثر من 3-4 أسابيع مع صعوبة في البلع، قد يكون أول علامة لسرطان الحنجرة.

8 - سعال مستمر أو يتفاقم: إذا لم يختفِ بعد 3 أسابيع، أو تغير، قد يشير إلى سرطان الرئة، خصوصاً مع ألم في الصدر أو فقدان شهية.

9 - فقدان الشهية أو التعب المستمر: غالباً ما يرتبط بسرطان الرئة أو الدم، ويُنصح بالفحص إذا استمر.