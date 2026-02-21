أمرّت النيابة العامة المصرية بحبس صاحب وحدة سكنية احتياطيًا، بعد اتهامه بالتعدي على رجل أمن أثناء أداء مهماته في أحد المجمعات السكنية. وأسفرت الواقعة عن إصابة رجل الأمن بسحجات وكدمات في الرأس والكتف، وإتلاف جهاز الاتصال اللاسلكي الخاص به.

وبحسب التحقيقات، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة نتيجة خلافات سابقة مع المجني عليه، فيما أكدت أقوال الشهود وعدد من زملاء رجل الأمن صحة الواقعة. وأسندت النيابة للجاني تهم استعراض القوة والضرب وإتلاف ممتلكات عامة، وأمرت بحصر التلفيات وإجراء معاينة للواقعة.

وتستمر التحقيقات مع المتهم، بينما يُنتظر التقرير الطبي النهائي لتحديد حجم الإصابات، وسط متابعة دقيقة من الجهات القضائية لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية.