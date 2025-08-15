اكتسب مشروب الماتشا، وهو مسحوق الشاي الأخضر المطحون بدقة من أوراق الشاي المزروعة في الظل، شهرة عالمية واسعة بعد أن كان جزءاً من التقاليد اليابانية لقرون، كما يُشيد الملايين من عشاق الصحة والمؤثرين بنكهته الفريدة وفوائده الصحية المحتملة.

وفي تطور جديد، أكد الدكتور سوراب سيثي، طبيب الجهاز الهضمي المدرب في جامعة هارفارد والمقيم في سان فرانسيسكو، أن الماتشا قد يساعد في الوقاية من السرطان، بفضل غناه بمضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف.

وعن فوائد الماتشا الصحية، قال إن الماتشا يحتوي على مركبات الكاتشين، وهي فلافونويدات تتمتع بخصائص مضادة للأكسدة تدعم صحة القلب، الوظائف الإدراكية، وتمتلك فوائد محتملة مضادة للسرطان.

وأظهرت دراسة أجرتها جامعة سالفورد في المملكة المتحدة أن الماتشا يمكن أن يثبط نمو خلايا السرطان الجذعية في الثدي، وقد يعزز فعالية العلاج الكيميائي بتقليل مقاومة الخلايا السرطانية.

كما أشارت دراسة يابانية عام 2023 إلى أن الماتشا يعزز الأداء العقلي ويقلل أعراض الاكتئاب، إذ أظهرت تجارب على فئران معزولة اجتماعياً تحسناً في الحالة المزاجية بفضل تحفيز إفراز الدوبامين، وهو هرمون السعادة.

وفي دراسة أجراها معهد الهندسة الحيوية والتكنولوجيا النانوية في سنغافورة عام 2014، تبين أن EGCG يُعد ناقلاً مثالياً للبروتينات المضادة للسرطان مثل Herceptin، كما أظهرت التجارب على الفئران أن مزيج EGCG وHerceptin كان أكثر فعالية في استهداف الأورام، وتقليل نموها، والبقاء لفترة أطول في الدم.

وعلى الرغم من الفوائد المحتملة، دعا بعض الخبراء إلى الحذر، إذ أشار الدكتور سونيل كاماث، طبيب الجهاز الهضمي في كليفلاند كلينك، إلى الحاجة إلى بيانات منشورة تدعم هذه الادعاءات، موضحاً أنها تبقى مجرد فرضيات تحتاج إلى دراسة دقيقة قبل التوصية باستهلاك الماتشا لهذه الأغراض.

كما أظهرت مراجعة لـ50 دراسة في قاعدة بيانات كوكرين عدم وجود نتائج قاطعة حول دور الشاي الأخضر في الوقاية من السرطان؛ بسبب تناقض الأدلة وضعف جودة الأبحاث. وأكد باحثو جامعة سالفورد ضرورة إجراء المزيد من الدراسات الجزيئية والتجارب السريرية لتأكيد هذه الفوائد.