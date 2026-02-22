خيم الحزن على الوسط الرياضي في مصر بعد وفاة اللاعب الشاب معتصم زكريا، لاعب نادي عمال المنصورة، إثر حادثة سير مأساوية بمحافظة الدقهلية، أثناء مشاركته في توزيع وجبات الإفطار والتمور على الصائمين قبيل أذان المغرب.

وبحسب ما تداولته وسائل إعلام محلية، فإن الحادثة وقعت على أحد الطرق السريعة، عندما تعرض اللاعب لحادثة صدم بسيارة خلال قيامه بعمل خيري لتوزيع وجبات الإفطار على المسافرين والمارة.

وأشار موقع الهيئة الوطنية للإعلام إلى أن اللاعب، البالغ من العمر 14 عامًا، فارق الحياة في موقع الحادثة، في واقعة مؤلمة هزّت الشارع الرياضي وأثارت حالة واسعة من التعاطف.

من جانبه، أعلن نادي العمال الرياضي وفاة لاعبه في بيان مقتضب عبر صفحته الرسمية، أكد فيه أن معتصم زكريا، لاعب فريق مواليد 2011، توفي إثر حادثة أليمة.

فيما نعى الاتحاد المصري لكرة القدم اللاعب الشاب، وتقدم المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة والعاملون بالاتحاد وفرع الدقهلية لكرة القدم، بخالص التعازي إلى أسرة الفقيد، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.