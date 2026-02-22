ترفع مجموعة الدباغ القابضة أسمى أيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، سائلة المولى عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان على بلدنا.

وقالت:«نستذكر في هذا اليوم المجيد بكل فخر واعتزاز ما سطره الأجداد بعد أن كان الوطن فرقة وشتات إلى وحدة وتضامن وتوحيد هذا الكيان الشامخ حتى وصلت المملكة العربية السعودية في العهد الزاهر إلى مصاف الدول المتقدمة عالمياً وما تشهده المملكة اليوم من مكانة دولية وتطور شامل في جميع المجالات وفقاً لرؤية المملكة 2030».