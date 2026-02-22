تحتفظ الذاكرة الإعلامية بأصوات لا يبهت حضورها مع الغياب، لأنها لم تكن مجرّد أداءٍ مهني عابر، بل تجربة إنسانية صادقة ارتبطت بوجدان الناس عبر الزمن، ومن بين تلك الأصوات يبرز اسم المذيع السعودي الراحل فهد بن ناصر الحمود بوصفه أحد الوجوه التي شكّلت ملامح مرحلةٍ كاملة من تاريخ التلفزيون السعودي، وكتبت أثرها بهدوءٍ ووقار داخل الوعي الجمعي للمشاهدين. لم يكن حضوره قائمًا على البريق المؤقت، بل على مسيرة طويلة من الالتزام المهني والعمل المتقن الذي منح صوته مكانته الراسخة في ذاكرة الشاشة.

امتدت تجربة الحمود نحو ثلاثة وثلاثين عامًا في العمل التلفزيوني، ظلّ خلالها حاضرًا في تقديم النشرات والبرامج بصوتٍ اتّسم بالثبات والرصانة، حتى غدا من الأسماء اللامعة التي ارتبطت بذاكرة أجيالٍ من المتابعين داخل المملكة وخارجها. وبرحيله في يناير 2021 إثر سكتةٍ قلبية عن عمر 63 عامًا، خسر الوسط الإعلامي أحد رموزه المهنية الذين خدموا الإذاعة والتلفزيون بإخلاصٍ وتفانٍ عبر سنواتٍ طويلة من العطاء المتواصل.

وقد مثّل الحمود نموذجًا للإعلامي الذي يجمع بين الحضور المهني والأثر الإنساني، إذ ظلّ اسمه حاضرًا في شهادات الوسط الإعلامي التي أكّدت ما تركه من بصمةٍ مميّزة في مسيرة التلفزيون السعودي، وما تحلّى به من خلقٍ رفيع ونزاهةٍ مهنية رافقت رحلته منذ البدايات وحتى ختامها. كما عكست ردود الفعل الواسعة على رحيله حجم المكانة التي شغلها في وجدان زملائه وجمهوره، بوصفه أحد المذيعين الذين ارتبطت أصواتهم بزمنٍ إعلاميٍ ما زال حيًّا في الذاكرة.

إن قراءة سيرة فهد الحمود اليوم تبدو استعادةً لقيمةٍ أصيلة في الممارسة الإعلامية؛ قيمة الإتقان الهادئ، والوفاء للمهنة، واحترام المتلقي، وهي القيم التي تجعل أثره مستمرًا رغم الغياب، وتُبقي صوته حاضرًا في ذاكرة الشاشة بوصفه واحدًا من الأصوات التي كتبت تاريخها بالعمل الصادق لا بالضجيج العابر.