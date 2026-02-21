خصصت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف «باركود» للتعريف بالكثافة البشرية عند أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان الجاري.

وتمكن الخدمة الإلكترونية، التي تم تفعيلها مع مطلع رمضان الفضيل، قاصدي الحرم المكي من معرفة شدة الزحام سواء أثناء تأدية الطواف أو السعي، إذ تظهر الخدمة نوعية الكثافة المحددة بخفيفة أو متوسطة أو كثيفة بألوان مختلفة، ما يساعد المعتمر على معرفة الكثافة مباشرة مع تحديثات لحظية ومؤشرات تدل على اختيار الوقت الأقل ازدحاماً حتى يتمكنوا من أداء النسك بكل يسر.

وكان المسجد الحرام شهد أمس (الجمعة) توافد أعداد كبيرة من المصلين والمعتمرين لأداء أول صلاة جمعة، وتكاملت الجهود الميدانية والتنظيمية لضمان راحة المصلين وانسيابية الحركة، من خلال تنظيم الحشود وتيسير الدخول والخروج، والعناية بنظافة المرافق وتعقيمها، إلى جانب تقديم خدمات التوجيه والإرشاد، بما أسهم في تهيئة بيئة تعبديّة متكاملة يسودها الهدوء والاطمئنان.