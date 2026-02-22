في مشهد رمضاني نادر، يعيش سكان قرية تركية تجربة استثنائية تجعلهم يفطرون في توقيتين مختلفين، رغم أن المسافة التي تفصل بينهم لا تتجاوز بضعة أمتار.

طريق ضيق لا يزيد عرضه على سبعة أمتار يشطر القرية إداريًا إلى نصفين، تابعين لمحافظتين مختلفتين، ما أدى إلى اختلاف موعد أذان المغرب بين جانبي الطريق بنحو دقيقة واحدة.

أحد الجانبين يتبع قرية «شين تيبه» ضمن محافظة أوردو المطلة على البحر الأسود، بينما ينتمي الجانب الآخر إلى قرية «أمبار تيبه» الواقعة في حدود محافظة سامسون المجاورة. هذا الانقسام لم يبقَ حبيس الخرائط الرسمية، بل انعكس على تفاصيل الحياة اليومية، وفي مقدمتها توقيت الإفطار خلال شهر رمضان.

وقد شُيّد في كل جانب مسجد مستقل يعتمد التوقيت الرسمي للمحافظة التابع لها. فعند غروب الشمس، يُرفع الأذان في مسجد «شين تيبه» وفق حسابات أوردو، فيما يتأخر الأذان في مسجد «أمبار تيبه» القريب منه بدقيقة تقريبًا وفق توقيت سامسون.

ويرجع هذا الفارق البسيط إلى اختلاف خطوط الطول والحسابات الفلكية المعتمدة رسميًا لكل محافظة.

وبحسب جدول رمضان لهذا العام، يتطابق موعد الإفطار في جانبي القرية خلال الأيام الأربعة الأولى فقط، قبل أن يبدأ التباين في بقية أيام الشهر. ورغم ذلك، لا يشكل الأمر مصدر خلاف أو توتر بين السكان، بل أصبح جزءًا من روتينهم المعتاد منذ عقود.

وعند توجيه دعوة إفطار بين عائلتين من الجانبين، يجتمع الجميع حول مائدة واحدة ويفطرون في توقيت موحد، بينما يلتزم بقية السكان بموعد المسجد التابع لمنطقتهم.

مختار «شين تيبه»، إنجين أرسلان، يؤكد أن المسألة تعود ببساطة إلى فروق جغرافية دقيقة تؤثر على توقيت غروب الشمس، مشيرًا إلى أن الأهالي تأقلموا مع هذا الواقع منذ استقرارهم في المنطقة قبل نحو 80 عامًا.

وهكذا، تحوّل طريق ضيق إلى رمز لحكاية فريدة تتجدد كل رمضان: سبعة أمتار فقط تفصل بين الجيران، لكن صيامهم واحد، وروحهم واحدة، وتقاليدهم تجمعهم مهما اختلفت الدقيقة.