ألقت الأجهزة الأمنية في مصر القبض على أربعة موظفين داخل مدرسة دولية شهيرة في منطقة العبور بالقاهرة، بتهمة الاعتداء الجنسي وخدش براءة خمسة أطفال على الأقل، بما في ذلك ثلاث فتيات وطفلان، تتراوح أعمارهم بين المراحل الابتدائية.

واقعة المدرسة الدولية بالقاهرة

الواقعة، التي كشفت عن سلسلة من الانتهاكات المتكررة داخل جدران المؤسسة التعليمية الشهيرة، أثارت موجة من الاحتجاجات من قبل أولياء الأمور، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن إدارة المدرسة وتعزيز آليات الحماية للأطفال.

بدأت القصة ببلاغ رسمي قدمته إحدى الأمهات، تفيد بتعرض ابنتها للاعتداء الجنسي من قبل عامل نظافة داخل المدرسة.

ووفقاً لتصريحات المحامي عبدالعزيز عزالدين، الذي يمثل أسر الضحايا، أعقب البلاغ الأول ظهور حالات أخرى مشابهة، حيث سجلت الجهات الأمنية حتى الآن ستة بلاغات رسمية من أولياء أمور أطفال من نفس المرحلة العمرية.

الأطفال كانوا يتعرضون للاستدراج إلى أماكن بعيدة عن كاميرات المراقبة، حيث يتم الاعتداء عليهم مع التهديد بعدم الكشف عن الواقعة، وتحدث عزالدين في تصريحات صحفية، مشيراً إلى أن الضحايا تعرضوا لصدمة نفسية شديدة، ما دفع الأسر إلى طلب تقارير طبية فورية ودعم نفسي.

تحرك الأجهزة الأمنية

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تحركت بعد تلقي الإخطارات من قسم شرطة السلام الثاني، حيث تم تقنين الإجراءات واعتقال المشتبه بهم: ثلاثة عمال وفرد أمن بينهم رجل ستيني وآخر خمسيني.

بدورها، قررت النيابة العامة بشرق القاهرة، حجزهم على ذمة التحقيقات، مع استمرار الاستماع إلى أقوال المسؤولين عن المدرسة لليوم الثاني على التوالي.

وأكدت التحقيقات الأولية أن الاعتداءات وقعت على فترات زمنية مختلفة داخل أحد أماكن غير مراقبة في المدرسة، ما يشير إلى فجوات أمنية خطيرة في الإجراءات اليومية.

غضب شعبي

وأثارت الحادثة غضباً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نشر آلاف المستخدمين هاشتاق #مدرسة_السلام_الكابوس، مطالبين بتشديد العقوبات على الجناة وإصلاح نظام الرقابة في المدارس الدولية.