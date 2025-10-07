اتهمت الأمم المتحدة جماعة الحوثي باختطاف 9 من موظفيها في اليمن، في أحدث حلقة من حملة تصعيد تستهدف كوادر الوكالات الأممية والمنظمات الدولية منذ أواخر أغسطس الماضي، ما يرفع عدد موظفيها المختطفين لدى الحوثي إلى 53 موظفاً.ودان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشدة استمرار الاعتقالات التعسفية لموظفي الأمم المتحدة وشركائها، والاستيلاء غير القانوني المستمر على مباني الأمم المتحدة وأصولها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، إن سلطات الأمر الواقع الحوثية احتجزت تسعة موظفين إضافيين من موظفي الأمم المتحدة، ليصل إجمالي عدد موظفي الأمم المتحدة المحتجزين تعسفيًا إلى 53 موظفًا منذ عام 2021.وأكد في بيان أن هذه الممارسات الحوثية تُعيق قدرة الأمم المتحدة على العمل في اليمن وتقديم المساعدة الأساسية، معربا عن بالغ قلق الأمين العام إزاء سلامة وأمن موظفي المنظمة الدولية في اليمن.وحسب البيان، جدد غوتيريش دعوته العاجلة لإطلاق سراح كافة موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية فورا وبلا شروط، مؤكدا أن هؤلاء الموظفين يجب أن يحظوا بالاحترام والحماية وفقا لأحكام القانون الدولي.وشدد الأمين العام على ضرورة السماح لموظفي الأمم المتحدة بأداء مهماتهم بشكل مستقل دون عوائق، مؤكدا أن مقرات وممتلكات المنظمة الدولية تتمتع بالحصانة ويجب حمايتها في جميع الأوقات، تماشيا مع ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية امتيازاتها وحصاناتها.وأفاد البيان بأن الأمم المتحدة ستواصل العمل دون كلل عبر جميع القنوات المتاحة لضمان الإطلاق الفوري والآمن لجميع الموظفين المحتجزين تعسفيا، واستعادة مكاتب وكالات الأمم المتحدة وممتلكاتها.وفي أغسطس الماضي، أعلنت الأمم المتحدة أن الحوثيين الذين شنّوا حملة قمع بعد مقتل رئيس وزرائهم في ضربات إسرائيلية اعتقلوا ما لا يقلّ عن 11 من موظفيها. ونقلت الأمم المتحدة رسميا مقرّ منسّقها لشؤون المساعدات الإنسانية في اليمن من العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون، إلى العاصمة المؤقتة عدن.