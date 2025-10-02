عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن شكره للسعودية على تبنيها المبادرة العالمية لبناء القدرات الدولية في الفضاء السيبراني، مثمناً ما يتناوله المنتدى الذي انطلق أمس من الرياض من قضايا نوعية مثل حماية الطفل وتمكين المرأة.وأكد، في كلمة مرئية أمام ضيوف المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2025، أن العالم يشهد ترابطاً غير مسبوق يجعل من الفضاء السيبراني ضرورة ملحة لتحفيز الابتكار وصناعة الفرص، محذراً في الوقت ذاته من التحديات ونقاط الضعف التي قد تُقوض الثقة وتُعطل المجتمعات وتهدد السلام، ما يستدعي تعزيز العمل الجماعي لتسخير الفضاء السيبراني لخدمة الصالح العام. وشدد غوتيريش على أهمية بناء شراكات عالمية قائمة على التضامن والمسؤولية المشتركة، مع عدم إغفال أي بلد أو مجتمع، مؤكداً التزام الأمم المتحدة برؤيتها نحو فضاء سيبراني مفتوح وآمن ومرتكز على القانون الدولي، مشيراً إلى أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب ضمان امتلاك جميع الدول القدرة على تعظيم الفرص وتقليل المخاطر.شراكات قائمة على التضامن والمسؤولية المشتركةقال المختص التقني عبدالمحسن الجعيثن لـ«عكاظ»: «إن المنتدى يبرز الدور الرائد للمملكة في تعزيز التعاون العالمي ضد التهديدات الرقمية، إذ يتردد صدى كلمة الأمين العام للأمم المتحدة حول ضرورة بناء شراكات قائمة على التضامن والمسؤولية المشتركة. وفي قلب هذه الجهود، يقف ولي العهد كقائد ملهم، يدفع بمبادرات عالمية جريئة مثل حماية الطفل في الفضاء السيبراني وتمكين المرأة في مجال الأمن الرقمي، وهذه المبادرات ليست مجرد خطط، بل تحولات حقيقية تعيد تشكيل المشهد السيبراني العالمي، مستندة إلى إنشاء مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني بأمر ملكي عام 2023، لتوحيد الجهود وتبادل الخبرات بين الحكومات والخبراء. وإطلاق المبادرة العالمية لبناء القدرات الدولية بالشراكة مع الأمم المتحدة، يعكس رؤية سعودية طموحة تجمع بين الأمان الرقمي والشمولية، محولة التحديات إلى فرص اقتصادية واجتماعية تدعم السلام العالمي».وأضاف الجعيثن، أن المنتدى ليس حدثاً عابراً، بل منصة دائمة لبناء جسور التعاون، وتعزز الثقة وتحمي المجتمعات من التهديدات المتزايدة، مشيراً إلى أن الرؤية السعودية الجريئة جعلت من المملكة مركزاً نابضاً للابتكار السيبراني يجمع صناع القرار والمبتكرين لصياغة مستقبل آمن.وفي السياق ذاته، قال المختص التقني الدولي المهندس سمير عمر لـ«عكاظ»، إن المنتدى يمثل تحولاً نوعياً في كيفية مقاربة التحديات الرقمية على مستوى العالم، فهو لا يقتصر على كونه تجمعاً للنخب التقنية والسياسية، بل يعد منصة عملية لصياغة حلول مشتركة تؤسس لعصر جديد من الأمن الرقمي. ويُظهر المنتدى بوضوح أن السعودية باتت لاعباً محورياً في صناعة السياسات السيبرانية العالمية، عبر مبادرات إستراتيجية تستهدف بناء القدرات وتطوير الكفاءات البشرية، بما يضمن مواجهة متوازنة وشاملة للمخاطر الرقمية.وأشار سمير إلى أن المبادرة العالمية التي أطلقتها المملكة بالشراكة مع الأمم المتحدة تمثل مظلة دولية توحد الجهود وتتيح تقاسم الموارد والخبرات، ما يسهم في رفع مستوى الجاهزية العالمية ضد التهديدات المتصاعدة. مبيناً، أن ما يميز المنتدى هو شمولية أجندته التي تناولت قضايا دقيقة مثل حماية الطفل وتمكين المرأة في المجال الرقمي، ما يؤكد أن الأمن السيبراني قضية اجتماعية واقتصادية وأخلاقية بقدر ما هو قضية تقنية.المنتدى يكرس مكانة السعودية كمركز عالمي للابتكار الرقمي، ويعيد تعريف مفهوم الأمن السيبراني من مجرد دفاع تقني إلى إطار شامل للتنمية البشرية والتعاون الدولي، وهو ما يعزز الثقة في أن الفضاء السيبراني يمكن أن يكون فضاءً آمناً يخدم الإنسانية جمعاء.المنتدى منصة عملية لصياغة حلول مشتركة تؤسس لعصر جديد من الأمن الرقمي