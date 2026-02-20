كشفت الفنانة المصرية لقاء الخميسي عن جوانب إنسانية مؤثرة من أزمتها الزوجية، خلال استضافتها مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج «أسرار» عبر قناة قناة النهار، مؤكدة أن دعم المقربين كان عنصرًا أساسيًا في تجاوزها تلك المرحلة الصعبة.

دور داليا مصطفى

وأوضحت أنها تلقت مساندة كبيرة من عدد من أصدقائها داخل الوسط الفني، من بينهم إيمان العاصي وداليا مصطفى، مشيرة إلى أن الأخيرة لعبت دورًا محوريًا في احتوائها نفسيًا، إذ توجهت إليها في منزلها وقدمت لها نصائح حاسمة للحفاظ على بيتها وأسرتها، مؤكدة أهمية التمسك بحقوقها وعدم التفريط في حياتها الزوجية.

استعادة القوة والتوازن

وأضافت لقاء أن تلك الكلمات كانت بمثابة دفعة أولى لاستعادة توازنها وقوتها، حيث ساعدتها على الصمود والتفكير بهدوء في مستقبل أسرتها، مشددة على أنها تمسكت بزوجها ولم تسمح للأزمة بأن تهدم حياتها.

الألم والتسامح

وأشارت إلى أن أكثر ما آلمها خلال تلك الفترة كان تصرف شخص لا يمثل لها قيمة حقيقية، مؤكدة أن ما يشغلها في المقام الأول هو الحفاظ على زوجها وأسرتها.

واختتمت حديثها قائلة إنها سامحت زوجها من قلبها لأنه يستحق، لكنها ما زالت تحمل أثر الجرح بداخلها، في إشارة إلى أن التعافي يحتاج إلى وقت.

نفي الطلاق

ومن جانب آخر، نفت لقاء الخميسي الشائعات المتداولة سابقًا بشأن طلاقها من زوجها السابق محمد عبدالمنصف، وذلك بعد اكتشاف زواجه بسيدة منذ سنوات دون معرفتها، الأمر الذي أثار جدلاً على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.