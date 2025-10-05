تأمين المدنيين

تطهير بريد وكهرباء ميدي

تفكيك الألغام باحترافية

في جهود كبيرة ومتواصلة في مختلف المحافظات اليمنية وفي إطار حرص واهتمام القيادة السعودية على حماية الشعب اليمني ومصالحه وإنهاء معاناته، أعلن مشروع مسام السعودي لنزع الألغام في اليمن اليوم (الأحد) نزع 1319 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة في عدد من المناطق اليمنية خلال الأسبوع الماضي.وأوضح المكتب الإعلامي لمشروع مسام في بيان أن الفرق الهندسية نزعت 1227 ذخيرة غير منفجرة، و65 لغماً مضاداً للدبابات، و26 لغماً مضاداً للأفراد، وعبوة ناسفة واحدة، موضحاً أن فرقه الميدانية تمكنت من تطهير 252,556 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية ليرتفع بذلك إجمالي المساحة التي طهّرها المشروع منذ انطلاقه وحتى 3 أكتوبر الجاري إلى 71,164,694 متراً مربعاً.وأكد مدير عام المشروع أسامة القصيبي أن الفرق الهندسية تمكّنت منذ انطلاق المشروع في يونيو 2018 وحتى 3 أكتوبر الجاري من نزع أكثر من 517,818 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة من الأراضي اليمنية، منها (355,182 ذخيرة غير منفجرة، و8278 عبوة ناسفة، و147,447 لغماً مضاداً للدبابات، و6911 لغماً مضاداً للأفراد)، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار جهود المشروع الإنسانية لتأمين المناطق المتأثرة بالألغام ومخلفات الحرب.وأسهم مشروع «مسام» لنزع وإزالة الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة من الأراضي اليمنية وإتلافها في حماية ملايين اليمنيين وآلاف الأسر التي ظلت لسنوات مشردة وبعض أفرادها ومعيليها قتلوا جراء الألغام التي حرمتهم من منازلهم ومزارعهم وحولت الطرق والأراضي من حقول زراعية إلى حقول للألغام تتصيد كل من يفكر بالعودة إليها، حتى الماشية لم تسلم من خطرها.يذكر أن مشروع مسام وضع ضمن أهدافه إلى جانب الفرق الهندسية هناك فرق توعية تزور المدارس والقرى والأرياف لتوعية المدنيين بمخاطر الألغام وأنواعها وأشكالها، كما تحدد لهم آلية واضحة للإبلاغ عنها.وكان مشروع مسام قد أعلن أمس نجاح فريقيه (37 مسام، و35 مسام) في انتزاع ألغام مضادة للدبابات خلال عملياته الإنسانية شرق بريد ميدي ومحيط مبنى الكهرباء بمديرية ميدي بمحافظة حجة وذلك في إطار مساعيه لتأمين المنطقة من مخاطر الألغام والمتفجرات التي زرعها الحوثي بهدف استهداف حياة المدنيين وإعاقة الأنشطة العامة لآلاف الأسر النازحة في المديرية.وقال قائد الفريق 37 أحمد الطاهش: «تمكنا من انتزاع 13 لغماً مضاداً للدبابات، وتأمين المناطق شرق بريد ميدي، من أجل إنقاذ أرواح المدنيين وإعادة الأمل للسكان بالعودة لممارسة حياتهم الطبيعية»، موضحاً أنه جرى تفكيك الألغام باحترافية.في حين قال قائد الفريق 35 مسام المهندس محمد منصور إن فريقه انتزع 4 ألغام مضادة للأفراد، وذخائر غير منفجرة من محيط مبنى الكهرباء، ضمن الجهود الإنسانية لتطهير المناطق وتأمينها من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الحوثي بكثافة لإعاقة حياة السكان وتعطيل مصالحهم.