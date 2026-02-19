اكتمل عقد الأندية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا الثاني 2025-2026، وذلك مع ختام منافسات دور الـ16 الخميس.
ومن المقرر أن تُقام مباريات الذهاب للدور ربع النهائي خلال الفترة من 3 إلى 5 مارس، على أن تُلعب مواجهات الإياب بعد أسبوع واحد.
وسيواجه الوصل الإماراتي نظيره النصر السعودي، حيث يتعين على الفريق الإماراتي الاستعداد لاختبار صعب.
ولم يحتج النصر إلى بلوغ أقصى طاقته لتجاوز عقبة أركاداغ التركماني في دور الـ16، بعدما فاز فريق دوري المحترفين السعودي بنتيجة 2-0 في مجموع المباراتين.
ورفع ذلك السجل المثالي للفريق في البطولة القارية هذا الموسم إلى 8 مباريات، في وقت يرشحه فيه الكثيرون للمنافسة على اللقب.
في المقابل، سيدخل الوصل المواجهة بمعنويات عالية بعد مشواره المثير الذي شهد فوزه على الزوراء العراقي بنتيجة 6-5 في مجموع المباراتين عقب التمديد.
واحتاج الأهلي القطري أيضاً إلى 30 دقيقة إضافية لتخطي عقبة فولاد سيباهان الإيراني، وسيعتمد على صلابته عندما يواجه الحسين الأردني في الدور ربع النهائي.
وبعد التعادل 2-2 في مجموع المباراتين، منح هدف سيكو يانسان في الدقيقة الأولى من الوقت الإضافي الأربعاء بطاقة التأهل للنادي القطري على حساب منافسه الإيراني.
لكن الحسين سيكون منافساً صعباً، بعدما شق الفريق الأردني طريقه بسلاسة إلى ربع النهائي بفوزه 4-2 في مجموع المباراتين على الاستقلال الإيراني.
ويدخل غامبا أوساكا الياباني الدور المقبل بطموحات كبيرة بعد تفوقه على بوهانغ ستيلرز من كوريا الجنوبية بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.
وبعد التعادل 1-1 ذهاباً، اندفع الفريق الياباني للتقدم 2-0 إياباً على أرضه قبل أن يصمد أمام عودة قوية من بوهانغ ممثل كوريا الجنوبية، حيث انتهت المباراة بنتيجة 2-1، ليضرب موعداً مع راتشابوري التايلندي.
وقدم راتشابوري مستوى لافتاً في دور الـ16 بعدما تغلب على بيرسيب باندونغ الإندونيسي 3-1 في مجموع المباراتين، وسيترقب الفريق التايلندي مواجهة غامبا بحماس.
وسيكون بانكوك يونايتد ممثلاً آخر لتايلند يدخل ربع النهائي بثقة كبيرة بعد تفوقه 4-2 في مجموع المباراتين على ماكارثر الأسترالي.
وينتظر الفريق في الدور المقبل تامبنيز روفرز السنغافوري الذي تغلب على كونغ آن هانوي الفيتنامي بنتيجة 6-1 في مجموع المباراتين.
ويطمح تامبنيز إلى التفوق على إنجاز مواطنه ليون سيتي سايلرز الذي حل وصيفاً في النسخة الماضية، وسيكون مصمماً على عدم التعثر أمام منافسه من منطقة آسيان.
مباريات الدور ربع النهائي
الوصل (الإمارات) - النصر (السعودية)
الأهلي (قطر) - الحسين (الأردن)
غامبا أوساكا (اليابان) - راتشابوري (تايلند)
بانكوك يونايتد (تايلند) - تامبنيز روفرز (سنغافورة)
(الذهاب: 3-5 مارس، الإياب: 10-12 مارس)
The list of clubs qualified for the quarter-finals of the AFC Champions League 2025-2026 has been completed, following the conclusion of the Round of 16 matches on Thursday.
Matches for the first leg of the quarter-finals are scheduled to take place from March 3 to 5, with the return matches to be played one week later.
The Emirati club Al-Wasl will face the Saudi club Al-Nassr, where the Emirati team must prepare for a tough test.
Al-Nassr did not need to reach its full potential to overcome the Turkmen club Altyn Asyr in the Round of 16, as the Saudi Professional League team won 2-0 on aggregate.
This victory extended the team's perfect record in the continental tournament this season to 8 matches, with many considering them a strong contender for the title.
In contrast, Al-Wasl will enter the match with high morale after their thrilling journey, which saw them defeat Iraq's Al-Zawraa 6-5 on aggregate after extra time.
Qatar's Al-Ahli also needed 30 extra minutes to overcome the Iranian club Foolad Sepahan, relying on their resilience when they face Jordan's Al-Hussein in the quarter-finals.
After a 2-2 aggregate draw, a goal from Seiko Yansane in the first minute of extra time on Wednesday secured qualification for the Qatari club at the expense of their Iranian rival.
However, Al-Hussein will be a tough opponent, as the Jordanian team smoothly made their way to the quarter-finals with a 4-2 aggregate victory over Iran's Esteghlal.
Japan's Gamba Osaka enters the next round with great ambitions after defeating South Korea's Pohang Steelers 3-2 on aggregate.
After a 1-1 draw in the first leg, the Japanese team surged ahead 2-0 in the second leg at home before withstanding a strong comeback from Pohang, with the match ending 2-1, setting up a meeting with Thailand's Ratchaburi.
Ratchaburi showed impressive form in the Round of 16 after overcoming Indonesia's Persib Bandung 3-1 on aggregate, and the Thai team will eagerly await their match against Gamba.
Bangkok United will be another representative from Thailand entering the quarter-finals with great confidence after defeating Australia's Macarthur 4-2 on aggregate.
The team will face Singapore's Tampines Rovers in the next round, who triumphed over Vietnam's Cong An Hanoi 6-1 on aggregate.
Tampines aims to surpass the achievement of their compatriot Lion City Sailors, who finished as runners-up in the last edition, and will be determined not to stumble against their ASEAN rival.
Quarter-Final Matches
Al-Wasl (UAE) - Al-Nassr (Saudi Arabia)
Al-Ahli (Qatar) - Al-Hussein (Jordan)
Gamba Osaka (Japan) - Ratchaburi (Thailand)
Bangkok United (Thailand) - Tampines Rovers (Singapore)
(First Leg: March 3-5, Second Leg: March 10-12)