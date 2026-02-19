اكتمل عقد الأندية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا الثاني 2025-2026، وذلك مع ختام منافسات دور الـ16 الخميس.



ومن المقرر أن تُقام مباريات الذهاب للدور ربع النهائي خلال الفترة من 3 إلى 5 مارس، على أن تُلعب مواجهات الإياب بعد أسبوع واحد.



وسيواجه الوصل الإماراتي نظيره النصر السعودي، حيث يتعين على الفريق الإماراتي الاستعداد لاختبار صعب.



ولم يحتج النصر إلى بلوغ أقصى طاقته لتجاوز عقبة أركاداغ التركماني في دور الـ16، بعدما فاز فريق دوري المحترفين السعودي بنتيجة 2-0 في مجموع المباراتين.



ورفع ذلك السجل المثالي للفريق في البطولة القارية هذا الموسم إلى 8 مباريات، في وقت يرشحه فيه الكثيرون للمنافسة على اللقب.



في المقابل، سيدخل الوصل المواجهة بمعنويات عالية بعد مشواره المثير الذي شهد فوزه على الزوراء العراقي بنتيجة 6-5 في مجموع المباراتين عقب التمديد.



واحتاج الأهلي القطري أيضاً إلى 30 دقيقة إضافية لتخطي عقبة فولاد سيباهان الإيراني، وسيعتمد على صلابته عندما يواجه الحسين الأردني في الدور ربع النهائي.



وبعد التعادل 2-2 في مجموع المباراتين، منح هدف سيكو يانسان في الدقيقة الأولى من الوقت الإضافي الأربعاء بطاقة التأهل للنادي القطري على حساب منافسه الإيراني.



لكن الحسين سيكون منافساً صعباً، بعدما شق الفريق الأردني طريقه بسلاسة إلى ربع النهائي بفوزه 4-2 في مجموع المباراتين على الاستقلال الإيراني.



ويدخل غامبا أوساكا الياباني الدور المقبل بطموحات كبيرة بعد تفوقه على بوهانغ ستيلرز من كوريا الجنوبية بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.



وبعد التعادل 1-1 ذهاباً، اندفع الفريق الياباني للتقدم 2-0 إياباً على أرضه قبل أن يصمد أمام عودة قوية من بوهانغ ممثل كوريا الجنوبية، حيث انتهت المباراة بنتيجة 2-1، ليضرب موعداً مع راتشابوري التايلندي.



وقدم راتشابوري مستوى لافتاً في دور الـ16 بعدما تغلب على بيرسيب باندونغ الإندونيسي 3-1 في مجموع المباراتين، وسيترقب الفريق التايلندي مواجهة غامبا بحماس.



وسيكون بانكوك يونايتد ممثلاً آخر لتايلند يدخل ربع النهائي بثقة كبيرة بعد تفوقه 4-2 في مجموع المباراتين على ماكارثر الأسترالي.



وينتظر الفريق في الدور المقبل تامبنيز روفرز السنغافوري الذي تغلب على كونغ آن هانوي الفيتنامي بنتيجة 6-1 في مجموع المباراتين.



ويطمح تامبنيز إلى التفوق على إنجاز مواطنه ليون سيتي سايلرز الذي حل وصيفاً في النسخة الماضية، وسيكون مصمماً على عدم التعثر أمام منافسه من منطقة آسيان.



مباريات الدور ربع النهائي



الوصل (الإمارات) - النصر (السعودية)



الأهلي (قطر) - الحسين (الأردن)



غامبا أوساكا (اليابان) - راتشابوري (تايلند)



بانكوك يونايتد (تايلند) - تامبنيز روفرز (سنغافورة)



(الذهاب: 3-5 مارس، الإياب: 10-12 مارس)