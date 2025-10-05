على الرغم من دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة الماضي، إسرائيل إلى «وقف القصف فوراً»، تواصلت الهجمات الإسرائيلية المميتة على قطاع غزة، مخلفةً ضحايا ودماراً واسعاً.

ووفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، استشهد 6 فلسطينيين منذ فجر اليوم في هجمات إسرائيلية، إذ قُتل 4 مدنيين أثناء انتظارهم للمساعدات بالقرب من مراكز توزيع شمال غرب رفح، واستشهد رجل في قصف إسرائيلي استهدف مدينة غزة، بينما قُتل آخر بالقرب من مركز توزيع مساعدات عند تقاطع نتساريم.

تصعيد الهجمات جواً وبراً

وشهدت مدينة غزة، تصعيداً في الهجمات الجوية الإسرائيلية، اليوم (الأحد)، وفق وسائل إعلام عالمية، بينما تزعم إسرائيل أن المدينة تمثل «المعقل الأخير» لحركة حماس.

وفي سياق متصل، شنت إسرائيل هجوماً برياً في المدينة الشهر الماضي بعد أسابيع من القصف المكثف، رغم المعارضة الدولية.

مجاعة ونزوح قسري

كما أدت القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات إلى إعلان حالة مجاعة في مدينة غزة ومحيطها، مما دفع مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى النزوح جنوباً بناءً على أوامر الجيش الإسرائيلي.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: إن العمليات العسكرية في المدينة أدت إلى نزوح نحو 900 ألف فلسطيني إلى الجنوب، مضيفاً أن من يبقون في المدينة خلال الهجوم سيُعتبرون «إرهابيين أو داعمين للإرهاب».

على النقيض من المزاعم الإسرائيلية قالت الأمم المتحدة إن المناطق التي حددتها إسرائيل «مناطق آمنة» في الجنوب أصبحت «أماكن موت»، مما يعكس غياب ملاذ آمن للنازحين.





ليلة دامية ودمار واسع

على صعيد متصل، شهدت ليلة (الأحد) هجمات مكثفة، إذ ألقت طائرات مسيرة قنابل على أسطح المباني السكنية، ودمرت قوات إسرائيلية مركبات مفخخة، مما أدى إلى تدمير عشرات المنازل في حيي الصبرة والشيخ رضوان بمدينة غزة، كما أفاد الدفاع المدني الفلسطيني بارتفاع حصيلة الضحايا إلى 57 شهيداً منذ فجر السبت، بينهم 40 في مدينة غزة وحدها.

مبادرة ترمب للسلام

وفي سياق الجهود الدبلوماسية، قدمت إدارة ترمب خطة سلام من 20 بنداً تهدف إلى إنهاء الحرب في غزة، تشمل إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين خلال 72 ساعة مقابل إطلاق سراح 250 فلسطينياً محكومين بالمؤبد و1,700 معتقل منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023.

وتنص الخطة على وقف العمليات العسكرية مؤقتاً خلال عملية تبادل الرهائن، مع منح أعضاء حماس الذين يوافقون على نزع سلاحهم عفواً أو ممراً آمناً لمغادرة القطاع.

كما تتضمن الخطة إعادة إعمار غزة بإشراف لجنة فلسطينية تقنية ومجلس دولي للسلام برئاسة ترمب.





مفاوضات القاهرة

يأتي ذلك في الوقت الذي تستضيف فيه العاصمة المصرية لقاهرة مفاوضات بين وفدين من إسرائيل وحماس لمناقشة تفاصيل الخطة الأمريكية التي رحبت حركة حماس ببعض النقاط، لكنها أبقت قضايا مثل نزع السلاح قيد التفاوض.

وأكد ترمب أنه «لن يتسامح مع أي تأخير» من حماس، بينما واصلت إسرائيل هجماتها رغم دعوته لوقف القصف.

اتهامات لنتنياهو

يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهامات بتعمد إطالة أمد الحرب لأغراض سياسية، إذ يرى منتقدوه أنه يسعى لتأخير الانتخابات والبقاء في السلطة للحفاظ على حصانته القانونية في ظل محاكمته بتهم الفساد.

وكانت غارات إسرائيلية كبيرة قد أنهت هدنة استمرت شهرين في مارس الماضي، مخلفةً مئات الشهداء في خرق واضح للاتفاق.

تحديات إنسانية

وتشهد غزة أزمة إنسانية غير مسبوقة، إذ تسببت القيود الإسرائيلية في مجاعة ووفيات يومية بسبب الجوع، ومع استمرار القصف، يواجه السكان نقصاً حاداً في المساعدات وانهياراً في البنية التحتية، مما يفاقم معاناتهم.