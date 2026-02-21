أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقرار المحكمة العليا الأمريكية القاضي بعدم قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية، معتبراً أن الحكم يجسد أهمية وجود توازن بين السلطات في الأنظمة الديموقراطية.

وفي تصريحات أدلى بها اليوم (السبت)، خلال مشاركته في المعرض الزراعي السنوي في باريس، أكد ماكرون أن وجود محكمة عليا يرسّخ مبدأ سيادة القانون، مشيراً إلى أن الديموقراطيات السليمة تقوم على وجود «قوة وضوابط تقيّد هذه القوة» في آن واحد.

وجاءت تصريحات الرئيس الفرنسي تعليقاً على الحكم الصادر الجمعة عن المحكمة العليا الأمريكية، الذي اعتبر أن الرسوم التي فُرضت استناداً إلى قانون الطوارئ الاقتصادية غير قانونية.

وفي سياق متصل، أشار ماكرون إلى أن فرنسا ستدرس بعناية تداعيات فرض رسوم جمركية أمريكية جديدة بنسبة 10% على الواردات العالمية، مؤكداً أن بلاده ستتكيّف مع المستجدات، مع حرصها على مواصلة تصدير منتجاتها، لاسيما السلع الزراعية ومنتجات الرفاهية والأزياء والصناعات الجوية.

وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة التحلي بالهدوء في التعامل مع هذه التطورات، معتبراً أن القاعدة الأكثر عدلاً في العلاقات التجارية هي «المعاملة بالمثل»، وأنه لا ينبغي الخضوع لقرارات أحادية الجانب.