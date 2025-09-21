في خطوة تحمل توتراً دبلوماسياً، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الأحد)، عزمه خوض معركة دبلوماسية في الأمم المتحدة ضد الدعوات للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وذلك قبيل توجهه إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

مؤتمر حل الدولتين

ويأتي هذا التصريح في ظل ترقب لمؤتمر تقوده السعودية وفرنسا، غداً (الإثنين)، لدعم حل الدولتين، إذ من المتوقع أن تعلن أكثر من 10 دول اعترافها بالدولة الفلسطينية.

رد فعل نتنياهو

وقال نتنياهو للصحفيين قبل مغادرته: «سنواجه محاولات لفرض دولة فلسطينية تهدّد وجودنا، وسنعمل على إيصال موقفنا بوضوح للمجتمع الدولي».

تنسيق أمريكي إسرائيلي

وأشار إلى أن إسرائيل ستسعى للتنسيق مع الولايات المتحدة قبل اتخاذ قرارات نهائية، لا سيما خلال لقائه المرتقب مع ترمب في البيت الأبيض يوم 29 سبتمبر.

من جهته، اعتبر رئيس حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير جولان، أن الاعتراف بدولة فلسطينية «مدمر» لإسرائيل، واقترح نموذجاً يعتمد على الانفصال المدني مع احتفاظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية لفترة طويلة، كما انتقد جولان حكومة نتنياهو، متهماً إياها بـ«إلحاق الضرر السياسي» بإسرائيل من خلال سياساتها.

وتشير التقارير إلى أن إسرائيل، بقيادة وزير الخارجية جدعون ساعر، تبذل جهوداً دبلوماسية مكثفة لمنع المزيد من الدول من الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وكانت بريطانيا وكندا وأستراليا أعلنت، اليوم (الأحد)، الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وبذلك تُصبح الدول التي اعترفت رسميّاً 150 دولة.