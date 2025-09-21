ألمح نائب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد لامي إلى إمكانية تراجع الحكومة البريطانية عن قرارها بمنع الطلاب الفلسطينيين من إحضار أطفالهم إلى المملكة المتحدة.

ويأتي هذا التلميح بعد قرار الخارجية البريطانية السماح لـ34 طالبا فلسطينيا، بينهم طلاب منحة «شيفنينغ»، بمواصلة دراستهم في الجامعات البريطانية، مع منعهم من اصطحاب أطفالهم.

مأساة طالبة فلسطينية

منار الحوبي، إحدى الطالبات الفلسطينيات، أعربت عن صدمتها لهيئة الإذاعة البريطانية «BBC»، قائلة إنها تلقت بريدا إلكترونيا من مكتب الخارجية والتنمية (FCDO) قبل أيام من إجلائها، يفيد بمنعها من إحضار زوجها وأطفالها الثلاثة الصغار، وأضافت: «من المستحيل أن أترك أطفالي خلفي».

وأثار القرار جدلا واسعا، إذ عبر مجلس اللاجئين وجامعة أكسفورد عن قلقهما إزاء منع نحو 20 طفلا من مرافقة والديهم الطلاب إلى بريطانيا.

وقال إنفر سولومون، الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين: «من القسوة البالغة إجبار الطلاب الفارين من الدمار المروع في غزة على اختيار بين تعليمهم وعائلاتهم».

موقف الحكومة البريطانية

وفي مقابلة على قناة «BBC1»، أشار لامي إلى أن وزيرة الخارجية الجديدة يفيت كوبر، ووزيرة الداخلية، على دراية بالقضية، وأن الحكومة تسعى لتجنب إلحاق المزيد من الألم بالطلاب.

وأكد أن الطلاب الـ34، الذين يشملون أربعة أطباء على الأقل، تم إجلاؤهم من غزة، يوم الأربعاء، ومن المتوقع وصولهم إلى المملكة المتحدة مطلع الأسبوع القادم للالتحاق بجامعاتهم بمنح دراسية ممولة بالكامل.

يأتي هذا الإجلاء بعد أشهر من الحملات التي قادها سياسيون وأكاديميون لدعم أكثر من 100 طالب فلسطيني حصلوا على قبول من جامعات بريطانية هذا العام.

ما هو برنامح «شيفنينغ»؟

وتضم المجموعة طلابا ضمن برنامج «شيفنينغ»، وهو برنامج منح دراسية ممول بشكل رئيسي من الحكومة البريطانية للحصول على درجة الماجستير لمدة عام.