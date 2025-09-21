أعلنت أستراليا وبريطانيا وكندا اليوم (الأحد)، اعترافها بدولة فلسطين، مؤكدة ضرورة تحقيق السلام وأن تعيش فلسطين وإسرائيل دولتين جنباً إلى جنب.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: «اليوم، ومن أجل إحياء الأمل في السلام للفلسطينيين والإسرائيليين، وحل الدولتين، تعترف المملكة المتحدة رسمياً بدولة فلسطين»، مشدداً على ضرورة على أن لا يكون لحركة حماس دور في حكم قطاع غزة.

مجاعة ودمار

وأكد في فيديو إعلان الاعتراف الذي نشره على حسابه في «إكس» أن الأزمة التي صنعها الإنسان في غزة وصلت إلى أعماق جديدة، مبيناً أن المجاعة والدمار لا يطاقان على الإطلاق.

واشار إلى أن عشرات الآلاف قتلوا، بما في ذلك الأشخاص الذين كانوا يجمعون الطعام والماء، مشدداً بالقول: «هذا الموت والدمار يرعبنا جميعاً».

ولفت إلى أنه تم إجلاء بعض الأطفال المرضى والجرحى، وجرت زيادة دعم المساعدات الإنسانية ولكنها «لا تصل المساعدات الكافية إلى أي مكان قريب».

ودعا ستارمر الحكومة الإسرائيلية إلى رفع القيود المفروضة على الحدود، قائلاً: «أوقفوا هذه الأساليب القاسية ودعوا المساعدات تتدفق».

ودافع رئيس الوزراء البريطاني عن قراره بالقول: «هذا الحل ليس مكافأة لحماس، لأنه يعني أنه لا يمكن لحماس أن يكون لها مستقبل، ولا دور في الحكومة، ولا دور في الأمن»، مبيناً أن الدعوة لحل الدولتين الحقيقي هي ضد رؤية حركة حماس.

ودعا ستارمر إلى سرعة إطلاق سراح الأسرى في غزة ووقف الحرب فوراً.

150 دولة

وأضاف: «اليوم ننضم إلى أكثر من 150 دولة تعترف بالدولة الفلسطينية وهذه الخطوة هي تعهد للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي بأنه يمكن أن يكون هناك مستقبل أفضل»، مضيفاً: «أعرف قوة الشعور الذي يثيره هذا الصراع».

وشدد ستارمر على رفض الكراهية التي خلقها هذا الصراع ومكافحتها بجميع أشكالها.

من جهته، قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي اليوم، إن بلاده اعترفت رسمياً بدولة فلسطينية، مشدداً في بيان مشترك مع وزيرة الخارجية بيني وونغ أن أستراليا تعترف إلى جانب كندا وبريطانيا بفلسطين في إطار جهد لإحياء زخم حل الدولتين الذي يبدأ بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى المحتجزين هناك.

وشدد ألبانيزي على ضرورة ألا يكون لحركة حماسأي دور في فلسطين.

من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني: «كندا تعترف بدولة فلسطين وتعرض شراكتنا في بناء الوعد بمستقبل سلمي لكل من دولة فلسطين ودولة إسرائيل».

انتصار العدالة

بالمقابل، رحب نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ بقرار كندا وبريطانيا وأسترالياً، مؤكداً أن العالم ينتصر لإنسانيته وللعدل والسلام وحق الشعوب في تقرير مصيرها.

وقال الشيخ في تغريدات على حسابه في «إكس»: «شكراً، بريطانيا وكندا وأستراليا، على الاعتراف بدولة فلسطين، يوم تاريخي في حياة الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وثمرة صبركم وثباتكم وصمودكم وتضحياتكم.. شعب فلسطين».

وينطلق في مقر الأمم المتحدة في نيويورك غداً (الإثنين)، مؤتمر حل الدولتين الذي ستترأسه السعودية وفرنسا، ويهدف للوصول إلى خارطة طريق نهائية للسلام في الشرق الأوسط عبر الاعتراف بدولة فلسطينية كاملة السيادة.