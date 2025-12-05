كيم كارداشيان تكشف سر تغير اسمها لبناء أمبراطورية عائلتها

في تصريحات جديدة فاجأت ملايين المعجبين، كشفت النجمة العالمية كيم كارداشيان (45 عاماً) أنها قررت رسمياً تغيير اسمها من «كيمبرلي» إلى «كيم» فقط قبيل أيام من تصوير أولى حلقات برنامج الواقع الشهير «Keeping Up with the Kardashians» المعروف عربياً باسم: آباء وأبناء: عائلة كارداشيان.



وقالت كيم في بودكاست حديث: «رأيت اسمي مكتوباً بالكامل Kimberly Kardashian على الشاشة في الإعلان الترويجي الأول، فقلت في نفسي: هذا طويل جداً! الناس لن يتذكروه بهذه السهولة».

وأضافت ضاحكة: «حتى اليوم، كل أصدقائي القدامى ووالدي الراحل روبرت كارداشيان كانوا ينادونني كيمبرلي… لكن القرار كان يجب أن يُتخذ بسرعة».

الأكثر مفاجأة في حديثها أن كيم كانت العقل المدبر والأكثر إصراراً داخل العائلة على قبول عرض البرنامج الوثائقي الذي غيّر حياتهم إلى الأبد، موضحة: «منذ كنت صغيرة وأنا أشاهد The Real World على MTV، وكنت أحلم أن تكون لعائلتي برنامجها الخاص».

وأشارت إلى أنه عندما جاء العرض من شركة Bunim/Murray – وهي نفس الشركة المنتجة لـ Real World – «أقنعت الجميع».

وتابعت: «كورتني وكلوي وأمي كريس كن مترددات جداً في البداية، لكنني قلت لهن: هذه فرصتنا الذهبية للترويج لمتجرنا داش DASH، وسنصبح مشهورات بين ليلة وضحاها… وكان هذا بالضبط ما حدث!».

يُذكر أن «Keeping Up with the Kardashians» عُرض لأول مرة عام 2007 على قناة E! واستمر 20 موسمًا على مدى 14 عاماً، قبل أن ينتهي في يونيو 2021.

وبعد توقف البرنامج بعام واحد فقط، انتقلت العائلة إلى منصة Hulu مع برنامج جديد بعنوان «The Kardashians» الذي لا يزال مستمراً حتى اليوم.