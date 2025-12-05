أعلن قائد فريق الخلود مدافع منتخب نيجيريا ويليام تروست إيكونغ اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب بلاده، وذلك قبل مشاركة المنتخب في بطولة أمم أفريقيا المقررة في يناير القادم في المغرب.



وقال إيكونغ، البالغ 32 عاماً، عبر حسابه على منصة «إكس»: «مُكرّم وممتن. سأبقى نسراً خارقاً للأبد، لقد كان اللعب لنيجيريا أعظم شرف في حياتي. قد تنتهي رحلتي هنا، لكن دعمي لن ينقطع أبداً إلى الفصل التالي».



وخاض إيكونغ مع المنتخب منذ 2015 ما مجموعه 83 مباراة، سجل خلالها 8 أهداف، ليكون متاحاً الآن لفريقه الخلود خلال فترة التوقف الدولي.