يخوض المنتخب السعودي مواجهة أمام منتخب جزر القمر لحساب الجولة الثانية من مباريات كأس العرب 2025 المقامة حالياً في قطر. وسيتعين على نجوم الأخضر خوض المواجهة بغياب مدربهم الفرنسي هيرفي رينارد، لكن الغريب في الأمر أن الغياب لم يكن لإيقاف أو لأسباب قاهرة أو اضطرارية يمر بها المدرب، بل جاء نظراً لحضوره فعاليات قرعة كأس العالم 2026 المقامة في التوقيت ذاته في العاصمة الأمريكية (واشنطن)!



وبرر رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل هذا الموقف، بقوله: «تلقيت طلباً شخصياً من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو على هامش افتتاح بطولة كأس العرب، وطلب بالاسم حضور المدرب هيرفي رينارد نظراً لوجود ورش عمل مصاحبة للقرعة سيتم من خلالها اتخاذ بعض القرارات الخاصة باللعبة، خصوصاً أن رينارد يملك خبرة كبيرة وسيشارك في نهائيات كأس العالم القادمة كمدرب للمرة الثالثة».



وفي ظل تلبية طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم بحضور المدرب لورش العمل والاستفادة من خبراته رغم ارتباطه بعقد رسمي مع اتحاد الكرة السعودي ووجود مباراة رسمية للأخضر في كأس العرب، يبقى السؤال المهم: كيف يفسر هذا الموقف، وتحت أي بند من الممكن أن نصف تلبية طلب الفيفا لحضور شرفي على حساب خوض المنتخب مباراة رسمية؟ أم أن اتحاد الكرة لا يضع من أهدافه كسب بطولة كأس العرب، أو أن مبارياتها ليست بذات الأهمية بالنسبة له!