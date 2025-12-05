مي عز الدين تكشف خضوع والدها لجراحة دقيقة بعد وعكة مفاجئة

أعلنت الفنانة المصرية مي عز الدين، تعرض والدها لوعكة صحية مفاجئة استدعت خضوعه لعملية جراحية دقيقة بأحد المستشفيات في القاهرة.
طلب الدعاء لوالدها
وشاركت مي عز الدين جمهورها منشوراً عبر حسابها على «إنستغرام»، أوضحت خلاله تعرض والدها لوعكة صحية دون الكشف عن التفاصيل، مطالبة متابعيها بالدعاء له بالشفاء.
«قبل وبعد»… مسلسلها في رمضان 2026
وفي سياق آخر، بدأت مي عز الدين تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد «قبل وبعد»، المقرر عرضه ضمن الموسم الرمضاني لعام 2026.
ويشاركها في البطولة كل من هاني عادل، كريم عفيفي، محمود عبد المغني، سوسن بدر، ليلى عز العرب، إيمان السيد، ريم البارودي وآخرون، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج مرقس عادل.
آخر ظهور درامي
وكان آخر أعمال مي عز الدين في دراما رمضان الماضي مسلسل «قلبي ومفتاحه»، الذي شارك فيه آسر ياسين، أشرف عبد الباقي، دياب، أحمد خالد صالح، سماء إبراهيم، وعايدة رياض، وهو من تأليف تامر محسن ومها الوزير وإخراج تامر محسن.
زواج مي عز الدين
يذكر أن مي عز الدين فاجأت جمهورها سابقاً بإعلان زواجها من شاب من خارج الوسط الفني يُدعى أحمد تيمور، يعمل مدرباً للياقة البدنية، حيث حظي ذلك الخبر بتفاعل واسع وتهانٍ كثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
The Egyptian artist Mai Ezz El-Din announced that her father suffered a sudden health crisis that required him to undergo a delicate surgical operation at a hospital in Cairo.
Request for prayers for her father
Mai Ezz El-Din shared a post with her audience on her Instagram account, explaining that her father had a health issue without revealing the details, asking her followers to pray for his recovery.
"Before and After"... Her series in Ramadan 2026
In another context, Mai Ezz El-Din has started filming her scenes in her new series "Before and After," which is scheduled to be aired during the Ramadan season of 2026.
She is co-starring with Hani Adel, Karim Afifi, Mahmoud Abdel-Moghny, Sawsan Badr, Leila Ezz El-Arab, Eman El-Sayed, Reem El-Baroudy, and others. The work is written by Mohamed Suleiman Abdel-Malek and directed by Marcus Adel.
Last dramatic appearance
Mai Ezz El-Din's last work in last Ramadan's drama was the series "Qalbi wa Miftahou," which featured Asser Yassin, Ashraf Abdel Baqi, Diab, Ahmed Khaled Saleh, Sama Ibrahim, and Aida Riyad. It was written by Tamer Mohsen and Maha El-Wazir and directed by Tamer Mohsen.
Mai Ezz El-Din's marriage
It is worth mentioning that Mai Ezz El-Din previously surprised her audience by announcing her marriage to a young man outside the artistic community named Ahmed Tamer, who works as a fitness trainer. This news received wide interaction and many congratulations on social media.