أعلنت الفنانة المصرية مي عز الدين، تعرض والدها لوعكة صحية مفاجئة استدعت خضوعه لعملية جراحية دقيقة بأحد المستشفيات في القاهرة.
مي عز الدين تكشف خضوع والدها لجراحة دقيقة بعد وعكة مفاجئة

طلب الدعاء لوالدها

وشاركت مي عز الدين جمهورها منشوراً عبر حسابها على «إنستغرام»، أوضحت خلاله تعرض والدها لوعكة صحية دون الكشف عن التفاصيل، مطالبة متابعيها بالدعاء له بالشفاء.

«قبل وبعد»… مسلسلها في رمضان 2026

وفي سياق آخر، بدأت مي عز الدين تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد «قبل وبعد»، المقرر عرضه ضمن الموسم الرمضاني لعام 2026.

ويشاركها في البطولة كل من هاني عادل، كريم عفيفي، محمود عبد المغني، سوسن بدر، ليلى عز العرب، إيمان السيد، ريم البارودي وآخرون، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج مرقس عادل.

آخر ظهور درامي

وكان آخر أعمال مي عز الدين في دراما رمضان الماضي مسلسل «قلبي ومفتاحه»، الذي شارك فيه آسر ياسين، أشرف عبد الباقي، دياب، أحمد خالد صالح، سماء إبراهيم، وعايدة رياض، وهو من تأليف تامر محسن ومها الوزير وإخراج تامر محسن.

زواج مي عز الدين

يذكر أن مي عز الدين فاجأت جمهورها سابقاً بإعلان زواجها من شاب من خارج الوسط الفني يُدعى أحمد تيمور، يعمل مدرباً للياقة البدنية، حيث حظي ذلك الخبر بتفاعل واسع وتهانٍ كثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.