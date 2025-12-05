أكد المخرج المصري محمد سامي أنه زوج النجمة مي عمر وليس والدها، وذلك تعليقاً على عملها الجديد مع مخرج آخر، مشيراً إلى دعمه الكامل لتجربتها الفنية المستقلة.

وكشفت مي عمر عن مسلسلها الجديد «الست موناليزا» المقرر عرضه في السباق الرمضاني لعام 2026، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج محمد علي، واصفة العمل بأنه مليء بالمشاعر ويعالج قضايا المرأة مثل الخيانة والاضطهاد، مؤكدة حرصها على تقديم أدوار قوية وذات رسالة.

وفي سياق متصل، خاض سامي تجربة التمثيل لأول مرة في مسلسل «8 طلقات»، معرباً عن سعادته بالتجربة الجديدة واستمتاعه بالدور، فيما أشادت مي بقدرات زوجها التمثيلية وسهولة العمل معه كمخرج، مشيرة إلى حرصه على متابعة أدق التفاصيل في جميع مشاهد العمل.

ويأتي ذلك بعد إعلان مي عمر انفصالها الفني عن سامي رسميًا، بعد مسيرة مشتركة طويلة شهدت تقديم الثنائي 8 أعمال ناجحة، من بينها «إش إش»، «نعمة الأفوكادو»، «لؤلؤ» و«نسل الأغراب»، مبرزة تأثيرهما الكبير في الدراما المصرية.