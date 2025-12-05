رحيل ساحر «مورتال كومبات».. وفاة النجم الأمريكي كاري تاغاوا عن 75 عاماً

توفي الممثل والمنتج الأمريكي من أصل ياباني الشهير كاري-هيرويوكي تاغاوا عن عمر 75 عاماً، نتيجة مضاعفات سكتة دماغية، تاركاً بصمة فنية من خلال أدواره في أفلام، مثل «مورتال كومبات» و«الإمبراطور الأخير»، والمسلسل «الرجل في القلعة العالية».



ووفقاً لتصريح عائلته ومديرة أعماله مارجي واينر، فإن الفنان الأمريكي الشهير «كان محاطاً بأبنائه في لحظاته الأخيرة»، في منزله بسانتا باربرا بولاية كاليفورنيا، واصفة هيرويوكي بأنه «روح نادرة: كريمة، مدروسة، وملتزمة لا نهائياً بحرفة التمثيل».

ولد تاغاوا في 27 سبتمبر 1950 في طوكيو باليابان، لأم ممثلة في فرقة تياترو تاكارازوكا اليابانية ماريكو هاتا، وأب ياباني-أمريكي خدم في الجيش الأمريكي، مما أدى إلى نشأته في قواعد عسكرية بولايات مثل نورث كارولاينا وتكساس، حيث انتقل إلى الولايات المتحدة في سن مبكرة.

بداية متوهجة وصلت للأوسكار

وتأثرت طفولته بظلال سياسة الاعتقال اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية، وهو ما تحدث عنه طوال حياته كعامل مؤثر في هويته الثقافية المزدوجة، ودرس الكاراتيه اليابانية التقليدية في جامعة جنوب كاليفورنيا، ثم عاد إلى اليابان لتطوير أسلوبه الخاص في فنون القتال «تشو شين»، الذي درّسه لاحقاً في لوس أنجلوس، حيث اكتشفه المخرج برناردو بيرتولوكي.

وبدأ مسيرته الفنية بدور غير معترف به كمقاتل سيف في فيلم جون كاربنتر الكلاسيكي «Big Trouble in Little China» عام 1986، لكنه انطلق إلى الشهرة العالمية عام 1987 بدور سائق الإمبراطور «تشانغ» في فيلم «الإمبراطور الأخير» الذي فاز بتسع جوائز أوسكار، بما في ذلك أفضل فيلم.

وخلال مسيرة امتدت أكثر من 4 عقود، شارك تاغاوا في أكثر من 150 مشروعاً سينمائياً وتلفزيونياً وألعاب فيديو، غالباً ما يُصور في أدوار الشرير الجذاب والمعقد، مستفيداً من خلفيته في فنون القتال.



مسيرة مليئة بالإبداع

ومن أبرز إنجازاته دور الساحر الشرير «شانغ تسونغ» في سلسلة «مورتال كومبات»، بدءاً من الفيلم الأول عام 1995 الذي حقق نجاحاً تجارياً هائلاً، مروراً بالجزء الثاني عام 1997، وصولاً إلى إعادة تجسيده في مسلسل «Mortal Kombat: Legacy» عام 2013 ولعبة الفيديو «Mortal Kombat 11» عام 2019.

كما لعب دور وزير التجارة «نوبوسوكي تاغومي» في مسلسل أمازون «الرجل في القلعة العالية» عام 2015، الذي استمر 4 مواسم واستكشف عالماً بديلاً حيث انتصرت قوى المحور في الحرب العالمية الثانية، مما أكسبه إعجاب النقاد لعمق تفسيره للشخصيات اليابانية المعقدة.