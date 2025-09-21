دان بابا الفاتيكان البابا ليو، اليوم (الأحد)، التهجير القسري للمدنيين في غزة، في وقت كثّفت فيه إسرائيل حملتها العسكرية التدميرية في المدينة الرئيسية بالقطاع الفلسطيني.

وبحسب وكالة «رويترز» قال بابا الفاتيكان خلال صلاته الأسبوعية: «مع رعاة الكنائس في الأرض المقدسة، أكرر أنه لا مستقبل يُبنى على العنف والتهجير القسري والانتقام».

تنديد كنسي بالتهجير

وبرز دور البابا ليو، أول بابا من الولايات المتحدة، في الدعوة إلى السلام في غزة بشكل أكثر وضوحًا منذ قصف إسرائيل للكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في القطاع في يوليو الماضي.

وأضاف بابا الفاتيكان «الشعوب بحاجة إلى السلام، ومن يحبونها حقًا يعملون من أجل السلام».

إغلاق معبر الكرامة

كان الاحتلال الإسرائيلي، أعلن اليوم (الأحد)، إغلاق معبر الكرامة شرق الضفة الغربية المحتلة أمام حركة المسافرين القادمين والمغادرين وذلك بعد ساعات من إعلان السلطة الفلسطينية فتحه.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة الخليل (جنوبي الضفة الغربية) المحتلة اليوم، وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) فإن قوات الاحتلال اقتحمت عددا من الأحياء ومحيط الحرم الإبراهيمي الشريف، واعتقلت مدنيا بعد مداهمة وتفتيش منزل ذويه.

عزل 3 قرى بالقدس

من جهة أخرى، أعلنت إسرائيل اليوم، عزل 3 قرى شمال غرب مدينة القدس المحتلة، وهي بيت إكسا والنبي صموئيل وحي الخلايلة، وفرض تصاريح دخول على سكانها تمهيدا لإخضاعها للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.

ويهدف هذا القرار إلى تقييد حركة السكان والسيطرة على الأراضي وإعادة تصنيف السكان كمقيمين، في خطوة تتزامن مع توسع الاستيطان في منطقة (إي-1) شرقي المدينة الفلسطينية المقدسة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال النائبة العربية السابقة في الكنيست الإسرائيلية عن التجمع الوطني الديمقراطي حنين الزعبي بعد دهم منزلها في مدينة الناصرة بمنطقة الجليل داخل أراضي عام 1948، زاعمة أنها تحريض على الإرهاب.