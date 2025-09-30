أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن ترحيبه بتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بوقف الحرب في قطاع غزة وضمان إطلاق سراح جميع الرهائن.

رسالة ماكرون لإسرائيل و«حماس»

ودعا ماكرون، في تغريدة له عبر منصة «X» إسرائيل إلى الانخراط الجاد في هذا المسار، مؤكداً أن حركة حماس ملزمة بالإفراج الفوري عن الرهائن واتباع هذا النهج.





وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن هذه الخطوات ستُمهد لمناقشات معمقة مع الأطراف المعنية لتحقيق سلام دائم يستند إلى حل الدولتين، وفقاً لما أقرته 142 دولة في الأمم المتحدة بمبادرة فرنسية سعودية.

وأكد ماكرون استعداد فرنسا للمساهمة في هذه الجهود، مع التزامها بمراقبة تنفيذ التعهدات من جميع الأطراف.

خطة ترمب لإنهاء الحرب على غزة

وكان البيت الأبيض قد عرض الخطة الشاملة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب التي تهدف إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتتضمن 21 بنداً، تشمل انسحاباً للجيش الإسرائيلي على 3 مراحل، وإدارة قطاع غزة بموجب حكم انتقالي مؤقت من قِبل لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية.