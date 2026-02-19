قدم نادي ريال مدريد أدلته على ما تعرض له «فينيسيوس جونيور» من إساءات عنصرية، للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» في ظل التحقيقات السارية حول أحداث مباراتهم أمام بنفيكا، خلال مواجهة الملحق في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا التي أقيمت في لشبونة.



وقد أبلغ «فينيسيوس» حكم المباراة فرانسوا ليتكسييه بتعرضه لإساءات عنصرية من أحد لاعبي بنفيكا، وذلك خلال مواجهة الملحق في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا التي أقيمت الثلاثاء في لشبونة.



وقال ريال مدريد إن هذا اللاعب هو جناح بنفيكا الدولي الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني، الذي أنكر قيامه بأي عمل خاطئ.



وقد أعلن«اليويفا» أنه فتح تحقيقاً تأديبياً في الأحداث التي وقعت في المباراة، والآن أصدر الريال تحديثاً.



وذكر بيان للنادي الإسباني تم بثه على موقع التواصل الاجتماعي«x»: «يعلن ريال مدريد أنه قدم لل»يويفا«كل الأدلة المتاحة المتعلقة بالأحداث».



وأضاف:«تعاون نادينا بشكل نشط مع التحقيق الذي فتحه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عقب الأحداث العنصرية غير المقبولة التي شهدتها تلك المباراة».



وأكد: «الريال ممتن للدعم والإجماع الكبيرين اللذين حظي بهما لاعبنا فينيسيوس من مختلف أطياف مجتمع كرة القدم العالمي».



وتابع البيان «سيواصل ريال مدريد العمل، بالتعاون مع جميع المؤسسات، من أجل القضاء على العنصرية والعنف والكراهية في الرياضة وفي المجتمع».