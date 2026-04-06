انخفضت أسعار الذهب، اليوم (الإثنين)، متأثرة بصعود الدولار، إذ تضاءلت الآمال في خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار ‌الفائدة في ظل ارتفاع أسعار النفط على خلفية طول أمد ​الحرب ⁠على إيران وصدور بيانات أقوى من ‌المتوقع للوظائف الأمريكية.

وانخفض الذهب في ‌المعاملات الفورية 0.9 % إلى 4631.69 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03.06 بتوقيت جرينتش، في حين نزلت عقود الذهب ‌الأمريكية الآجلة تسليم أبريل نيسان 0.5 % إلى 4657.50 دولار ⁠في تعاملات سيطر عليها ضعف السيولة مع إغلاق كثير من الأسواق في آسيا وأوروبا بسبب عطلة.

فيما انخفض ⁠سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.4 % ​إلى 71.98 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين في المعاملات الفورية 0.9 % إلى 1970.38 دولار، بينما استقر البلاديوم ⁠عند 1503.52 دولار.