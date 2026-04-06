انخفضت أسعار الذهب، اليوم (الإثنين)، متأثرة بصعود الدولار، إذ تضاءلت الآمال في خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة في ظل ارتفاع أسعار النفط على خلفية طول أمد الحرب على إيران وصدور بيانات أقوى من المتوقع للوظائف الأمريكية.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.9 % إلى 4631.69 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03.06 بتوقيت جرينتش، في حين نزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم أبريل نيسان 0.5 % إلى 4657.50 دولار في تعاملات سيطر عليها ضعف السيولة مع إغلاق كثير من الأسواق في آسيا وأوروبا بسبب عطلة.
فيما انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.4 % إلى 71.98 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين في المعاملات الفورية 0.9 % إلى 1970.38 دولار، بينما استقر البلاديوم عند 1503.52 دولار.