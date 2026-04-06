جنّبت قرعة دور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أمس (الأحد)، مانشستر سيتي وتشيلسي مواجهة بعضهما بعضاً.

وكان السيتي قد اكتسح ليفربول برباعية نظيفة في دور ربع النهائي، بينما قسا تشيلسي على ضيفه بورت فيل (أحد أندية الدرجة الثالثة)، بسباعية نظيفة.

قرعة نصف النهائي

وسيلتقي مانشستر سيتي مع ساوثهامبتون الذي فجر مفاجأة مدوية بالفوز على أرسنال، متصدر البريميرليغ هذا الموسم، بهدفين مقابل هدف، بينما يلعب تشيلسي ضد ليدز يونايتد.

ومن المقرر أن تقام مباراتا نصف النهائي يومي 25 و26 أبريل الجاري، بينما تقام المباراة النهائية في 16 مايو القادم على ملعب «ويمبلي».

بطل النسخة الماضية

ويحمل كريستال بالاس لقب النسخة الماضية من كأس الاتحاد الإنجليزي، بينما يتربع أرسنال على عرش الأكثر تتويجاً بـ14 لقباً.