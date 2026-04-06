أكد مساعد مدرب مانشستر سيتي بيب ليندرز رحيل نجم الوسط البرتغالي برناردو سيلفا عن صفوف السماوي بنهاية الموسم الحالي.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً بنهاية الموسم، وقد ارتبط اسمه بنادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني، ونادي يوفنتوس الإيطالي، وأندية أمريكية.

لكل قصة نهاية

وقال بيب ليندرز في تصريحات نقلتها شبكة «بي بي سي»: «برناردو سيلفا لاعب فريد من نوعه، طريقة تحكمه في المباريات، وطريقة تحركه، وطريقة استلامه للكرة، وطريقة قيادته، وطريقة رؤيته للحلول، كل هذه الأشياء يتميز بها، لكن لكل قصة جيدة نهاية».

صعوبة تعويضه

وأضاف مساعد المدرب بيب غوارديولا: «عندما لا يشارك برناردو سيلفا في مباراة واحدة، ترى مدى افتقاده، وهذه مباراة واحدة، تخيلوا موسماً كاملاً، كما أنه لا يمكنك استبداله بلاعب يمتلك نفس قدراته، لأنه غير موجود».

وداع مرتقب

وختم حديثه قائلاً: «لكن لكل قصة جيدة نهاية، وآمل أن يستمتع بالأشهر الأخيرة - فهي ستة أسابيع فقط - وأن يحظى بوداع جيد».

مسيرة حافلة مع السيتي

وكان برناردو سيلفا قد انضم إلى السيتي في عام 2017 قادماً من موناكو الفرنسي، ومنذ ذلك الحين شارك في 450 مباراة، وتوج بـ18 لقباً، آخرها الفوز بكأس كاراباو الشهر الماضي على حساب أرسنال.