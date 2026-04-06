تشهد الساحة الغنائية الخليجية نشاطاً فنياً بارزاً، إذ أعلنت الفنانة نوال عن «ديو» جديد يجمعها بالنجم ماجد المهندس، في أغنية مرتقبة.

تفاصيل الأغنية

كشفت نوال عبر حسابها على «إنستغرام» أن الأغنية من كلمات خالد المريخي وألحان أحمد الهرمي، متمنية أن تحظى بتفاعل واسع عبر المنصات الرقمية المختلفة.

تفاعل الجمهور

أشعل الإعلان منصات التواصل الاجتماعي، وعبر المتابعون عن ترقبهم لسماع هذا «الديو» المميز، معتبرين التعاون بين نوال وماجد المهندس من أبرز الأعمال المنتظرة هذا الموسم.

تعاون جديد مع الملحن سهم

ومن جهة أخرى، كان ماجد المهندس قد أعلن سابقاً عن تحضير أعمال غنائية جديدة بالتعاون مع الملحن سهم، بعد لقائهما الأخير في الرياض.

تشويق الجمهور

ونشر المهندس صورة تجمعه بسهم عبر حسابه على منصة «إكس»، معبراً عن حماسه وموهبة سهم الموسيقية، ومشوقاً المتابعين للأعمال القادمة بقوله: «يا زين رمضان بالرياض، والأزين إن العبقري سهم يحضرلك أعمال جديدة.. انتظرونا».