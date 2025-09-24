فيديو: لماذا أوقفت الشرطة «موكب أردوغان» في شوارع نيويورك؟

في واقعة متكررة ولافته، واجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، موقفاً مُحرجاً، مساء (الثلاثاء)، بعد أن أوقفته شرطة المرور في أحد شوارع نيويورك خلال زيارته للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مما اضطره إلى الانتظار قبل السماح له بعبور الطريق مع وفده.

توقيف موكب ماكرون

جاءت هذه الواقعة بعد يوم واحد فقط من وقوع حادثة مشابهة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي اضطر إلى الاتصال بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب للشكوى من إغلاق الطرق بسبب موكب ترمب، وقال له ضاحكاً: «تخمّن ماذا؟ أنا أنتظر في الشارع لأن كل شيء مجمد بسببك»، إذ استمر ماكرون في سيره على الأقدام لمدة نصف ساعة تقريباً والتقاط الصور مع المارة.

ووفقاً لتقارير إعلامية عالمية بما في ذلك وكالة أسوشيتد برس، أوقفت الشرطة وفد الرئيس التركي أثناء محاولتهم عبور شارع في مانهاتن، تاركة «أردوغان» ينتظر بجانب الطريق المغلق لمرور موكب رسمي.





سبب توقيف موكب أردوغان

ولم تُكشف تفاصيل دقيقة حول سبب الإغلاق، لكن التقارير تشير إلى أنه جزء من الإجراءات الأمنية المشددة أثناء الجمعية العامة، التي تشهد مشاركة عشرات الرؤساء والوفود الدبلوماسية.

وأكدت شرطة نيويورك أن آلاف الضباط يعملون لضمان سلامة المدينة والزوار الأجانب، لكن هذه الإجراءات غالباً ما تؤدي إلى شلل مروري كبير.

يأتي ذلك في خضم قمة الأمم المتحدة الـ80، التي شهدت نقاشات حول السلام في غزة وأوكرانيا، إذ أكد «ماكرون» في خطابه أن «وقت السلام قد حان»، بينما دعا «أردوغان» إلى حلول دبلوماسية للصراعات الإقليمية.