ماكرون في اتصال بولي العهد: السعودية وفرنسا ترأسان مؤتمر «حل الدولتين» في نيويورك

أجرى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اتصالاً هاتفياً، أمس (الثلاثاء) بولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أعلن خلاله عن تعاون مشترك بين بلاده والمملكة العربية السعودية لترؤس مؤتمر دولي حول حل الدولتين، في نيويورك 22 سبتمبر الجاري.

ويهدف المؤتمر إلى حشد دعم عالمي واسع لحل الدولتين، الذي يُعتبر السبيل الأمثل لتحقيق السلام، وسط تصاعد التوترات في المنطقة.

وفي تغريدة على منصة «إكس» عبّر ماكرون عن استيائه من قرار الولايات المتحدة رفض منح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين، واصفاً الإجراء بـ«غير المقبول».

وطالب الرئيس الفرنسي بإلغاء القرار الأمريكي وضمان مشاركة فلسطينية كاملة في المؤتمر وفقاً لاتفاقية الدولة المضيفة، مؤكداً أن التمثيل الفلسطيني ضروري لنجاح المباحثات.

ويتركز المؤتمر على أربعة محاور رئيسية: تحقيق وقف إطلاق نار دائم في غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وتوفير مساعدات إنسانية واسعة النطاق لسكان القطاع، ونشر بعثة دولية لتثبيت الاستقرار.

وتأتي هذه المبادرة في ظل تصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية، إذ شهد قطاع غزة تصعيداً عسكرياً متكرراً خلال العامين الماضيين، أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويعاني القطاع من نقص حاد في الإمدادات الطبية والغذائية، مع نزوح مئات الآلاف من السكان.

وتسعى السعودية وفرنسا، بدعم من شركاء دوليين، إلى إعادة إحياء مسار السلام المتعثر، مع التركيز على حل الدولتين كإطار لتحقيق الاستقرار طويل الأمد.

وأشار ماكرون إلى أن أي محاولات للهجوم، أو ضم الأراضي، أو التهجير القسري للسكان لن تعرقل الزخم الذي بدأ بالتشكل، والذي انضمت إليه دول عديدة، مؤكداً أن المؤتمر يهدف إلى أن يكون نقطة تحول تاريخية لإنهاء الصراع وتحقيق السلام والأمن في المنطقة.