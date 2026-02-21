في حادثة صادمة بمنطقة الطالبية في مصر، أقدم شاب عاطل على إشعال النار في جسده بعدما رفضت والدته منحه مبلغاً مالياً لشراء مواد مخدرة، مما أدى إلى إصابته بحروق نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتلقى المقدم محمد مختار رئيس مباحث قسم الشرطة، بلاغاً بالحادثة وبدأ فريق التحقيقات جمع المعلومات. وأكدت التحريات أن الشاب اتخذ قرار إحراق نفسه مباشرة بعد رفض والدته، في حادثة أثارت صدمة بين جيرانه.

وجرى الاستماع لأقوال والدة المصاب، التي أكدت صحة الواقعة، وتم تحرير محضر بالحادثة لتباشر النيابة المختصة التحقيق.