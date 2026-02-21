توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم (السبت) تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، المدينة المنورة ومكة المكرمة في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل سرعتها

إلى 45 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة، كذلك باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين باتجاه خليج العقبة، كذلك باتجاه مضيق باب المندب. وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج. فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-28 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحاله البحر خفيف الموج.