كشفت دراسة طبية حديثة نُشرت في مجلة Nutrients فوائد صحية كبيرة قد يقدمها الاستهلاك المنتظم والمعتدل للشوكولاتة الداكنة، إذ أظهرت النتائج تأثيراً إيجابياً على صحة القلب والشرايين، إضافة إلى تحسين بعض المشكلات الأيضية المرتبطة بمرض الكبد الدهني.

وأوضح الباحثون أن أمراض القلب واضطرابات الكبد الأيضية تشترك في آليات تطورية متعددة، أبرزها الالتهاب المزمن والإجهاد التأكسدي واضطرابات استقلاب الدهون والكربوهيدرات، وأن المركبات الموجودة في الكاكاو—لا سيما الفلافانولات مثل الإبيكاتشين والكاتشينات—تؤثر إيجابياً على هذه العمليات الحيوية.

وأشارت الدراسة إلى أن هذه المركبات تساهم في تعزيز التوافر الحيوي لأكسيد النيتريك وتحسين وظيفة بطانة الأوعية الدموية، إلى جانب تقليل الإجهاد التأكسدي والنشاط الالتهابي في الجسم. وبيّنت مراجعات سريرية سابقة وجود علاقة بين تناول الشوكولاتة الداكنة وتحسن مستويات الدهون في الدم، من خلال زيادة الكوليسترول الجيد (HDL) وخفض الكوليسترول الكلي والضار (LDL)، إضافة إلى تحسين وظائف الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم وتقليل مؤشرات الالتهاب وتلف خلايا الكبد.

من جهة أخرى، أكد الباحثون أن الأدلة المتوفرة حتى الآن لا تكفي للجزم بأن الشوكولاتة الداكنة تقلل بشكل مباشر من خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو تفاقم أمراض الكبد، إلا أنهم يرون أنها قد تشكل إضافة غذائية مفيدة عند إدراجها ضمن نظام غذائي متوازن، شرط تناولها باعتدال واختيار الأنواع الغنية بالكاكاو والفلافانولات.