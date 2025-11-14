كارثة في إندونيسيا.. الأمطار تُغرق جاوة وتدفن قرى تحت الرواسب

شهدت مقاطعة جاوة الوسطى في إندونيسيا، اليوم (الجمعة)، كارثة طبيعية مأساوية نتيجة انهيارات أرضية عنيفة أدت إلى مقتل 3 أشخاص وفقدان 20، مع إصابة 3 آخرين، وفقاً لتحديثات السلطات المحلية.

وأكدت وكالة الإدارة الوطنية للبحث والإنقاذ أن الأمطار الغزيرة التي انهمرت على مدار عدة أيام في المنطقة تسببت في هذه الكارثة، حيث ألحقت أضراراً جسيمة بعشرات المنازل في 3 قرى بمقاطعة سيلاساب، ما دفع إلى إجلاء مئات السكان وتعبئة فرق الإنقاذ لساعات طويلة وسط الرواسب والوحل.

واندلعت الانهيارات مساء الخميس، حيث غمرت الأمطار مناطق بكميات هائلة تجاوزت 200 ملليمتر في يوم واحد، ما أدى إلى انزلاق التربة والصخور من التلال المحيطة نحو المناطق السكنية.

وأفاد رئيس وحدة الطوارئ في وكالة إدارة الكوارث الإقليمية محمد خومسول بأن «الانهيارات دفنت منازل تحت طبقات من الطين والحجارة، ما جعل عمليات الإنقاذ صعبة بسبب الرياح القوية والدخان الناتج عن الغبار».

وتمكنت فرق الإنقاذ حتى مساء الجمعة من انتشال 3 جثث، بينما يستمر البحث عن 20 شخصاً آخرين، معظم الضحايا من العائلات الريفية الفقيرة التي تعتمد على الزراعة.

وتُعد جاوة أكبر جزر إندونيسيا وأكثرها سكاناً، وهي منطقة عرضة للكوارث الطبيعية بسبب تضاريسها الجبلية والبركانية، إضافة إلى موقعها في «حزام النار» الهادئ، حيث يسبب الموسم السنوي للأمطار، الذي يمتد من أكتوبر إلى مارس، عادةً فيضانات وانهيارات أرضية، لكن تغير المناخ أدى إلى تفاقم الوضع، مع زيادة شدة الأمطار بنسبة 20% في السنوات الأخيرة، وفقاً لوكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية.

وفي يناير 2025، أودت فيضانات وانهيارات مماثلة في جاوة الوسطى بحياة أكثر من 20 شخصاً، ما دفع الحكومة إلى إطلاق حملة «الإنذار المبكر» للكوارث، لكن التحديات اللوجستية في المناطق النائية تعيق التنفيذ، كما أسفرت كارثة في بابوا الأسبوع الماضي عن مقتل 15 شخصاً، ما يرفع إجمالي الضحايا من الكوارث الموسمية هذا العام إلى أكثر من 500.