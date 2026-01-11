برز الدور السعودي في احتواء التداعيات الإنسانية للأحداث التي تشهدها اليمن، لتعمل السعودية على فتح قنوات العبور لهم، وتسريع الإجراءات، وتوفير الرعاية الكاملة للقادمين، بما يعكس نهج المملكة في التعامل مع الأزمات الإنسانية بوصفها مسؤولية تتجاوز الجغرافيا والجنس.



وجاء التدخل السعودي بعد تعثر مغادرة المسافرين من سقطرى نتيجة الأحداث الأخيرة، وبرزت المملكة حلقةَ وصلٍ إنسانية منظمة، عبر تسريع إصدار التأشيرات الإلكترونية، وإعادة إصدار التذاكر مجاناً للمتعثرين، وتقديم السكن والوجبات والخدمات الأساسية لهم، في منظومة متكاملة تعكس قدرة السعودية على إدارة الأزمات الإنسانية بكفاءة عالية ودون تمييز بين الجنسيات.



وعملت المديرية العامة للجوازات على إنهاء إجراءات سفر السياح القادمين من جزيرة سقطرى، وقدّمت لهم جميع التسهيلات اللازمة لمعالجة أوضاعهم، وذلك عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.



وأكّدت الجوازات تسخير جميع إمكاناتها لدعم المواقع المخصّصة لخدمتهم، من خلال تزويدها بالأجهزة التقنية الحديثة والكوادر البشرية المؤهلة، بما يسهم في سرعة إنهاء إجراءات سفرهم وضمان عودتهم إلى بلدانهم بكل يسر وأمان.



واستقبل مطار الملك عبدالعزيز بجدة رحلات تقل السياح العالقين في جزيرة سقطرى اليمنية من جنسيات أوروبية وأمريكية وآسيوية.



ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتسهيل عودتهم ونقلهم بأمان إلى بلدانهم بعد فترة من بقائهم عالقين في الجزيرة اليمنية، وبلغ إجمالي عدد القادمين خلال يومين 337 سائحاً من 22 جنسية، بينهم 7 مواطنين أمريكيين، و19 من روسيا.



وكانت الرحلة الأولى قد وصلت، الأربعاء، وعلى متنها 197 سائحاً، غالبيتهم من الجنسيات الأوروبية، إلى جانب جنسيات من دول آسيوية وأمريكية، إضافة إلى مواطن من الأردن.



ووفق المعلومات، تبقى من الرحلة الأولى 128 شخصاً في جدة، لاستكمال إجراءات سفرهم، في حين غادر الباقون إلى وجهاتهم النهائية، وتنوّعت جنسياتهم بين إيطاليا وروسيا وبولندا والولايات المتحدة وألمانيا وكرواتيا وإسبانيا، وتمكّن أكثر من 100 راكب على متن الرحلة الثانية من الحصول على تأشيرات دخول المملكة، جرى إصدارها إلكترونياً عبر وزارة الخارجية السعودية للقادمين على متن رحلة الخميس، في خطوةٍ عكست مرونة الإجراءات وسرعة الاستجابة، ما أسهم في تسهيل عبور القادمين وإنهاء أوضاعهم النظامية.



كما جرى التنسيق مع شركات الطيران لإعادة إصدار تذاكر السفر مجاناً للمتعثرين، في حين حظي ركاب إحدى الرحلات التي ضمت 4 إماراتيين برعاية كاملة حتى مغادرتهم، في تأكيد شمولية الاستجابة وعدم التمييز.



----



الإرياني: خطوة عملية مهمة



أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني وصول أول رحلة جوية مباشرة من جزيرة سقطرى إلى مدينة جدة، وعلى متنها 180 سائحاً، مؤكداً أنها خطوة سيادية وعملية مهمة، تجسد نجاح الجهود الحكومية والتنسيق المؤسسي الهادف إلى معالجة أوضاع السياح، وتعزيز الربط الجوي الدولي مع أرخبيل سقطرى، بما يرسخ حضوره وجهةً سياحيةً عالميةً فريدةً، وأن هذه الخطوة تمثل بداية لمسار أوسع يستهدف توسيع حركة السفر السياحي إلى الأرخبيل بصورة مدروسة ومستدامة، وبما يضمن الحفاظ على البيئة الفريدة لسقطرى، وتطوير البنية التحتية السياحية والخدمية في المحافظة، وخلق فرص تنموية حقيقية لأبنائها، وفق رؤية وطنية متكاملة تحترم خصوصية الأرخبيل البيئية والثقافية.