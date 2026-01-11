علمت «عكاظ» من مصادرها الخاصة، أن وزارة الداخلية اليمنية جددت قبل يومين مطالبتها لرئيس شعبة اتصال مجلس وزراء الداخلية العرب في أبو ظبي، بضبط عدد من المطلوبين للسلطات اليمنية بتهمة الاختطاف والقتل والاشتراك في عصابة مسلحة.



وشملت المطالبة يسران حمزة طاهر المقطري، وسميح عيدروس النورجي، وتمام محمد حسن غالب، ومحمود عثمان سعيد علي.



وأوضحت وزارة الداخلية اليمنية في مطالبتها، أن المطلوبين الأربعة للسلطات القضائية والنيابية المختصة متهمون بارتكاب جرائم، من بينها الاختطاف والقتل والاشتراك في عصابة مسلحة، مبينة أنه صدرت بحق المجرمين الأربعة طلبات توقيف من إدارة الملاحقة والبيانات الجنائية بالأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

يسران المقطري ينفذ جرائم ضد المدنيين

وقالت وزارة الداخلية اليمنية في طلبها، إن المعلومات لدى السلطات اليمنية تفيد بأن البعض منهم غادر اليمن بعد ارتكاب الجريمة.



ويشترك المجرمون الأربعة ومعهم بعض الفارين، في جريمة خطف المقدم علي عشال الجعدني الذي استدرجوه إلى منطقة التقنية في عدن، ومن ثم تولوا اعتراض سيارته وإخراجه منها بقوة السلاح، ليقوموا في ما بعد باختطافه ونقله إلى منطقة مجهولة، ولا يُعرف مصيره حتى اليوم.