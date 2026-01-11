كشف نقيب المهن الموسيقية في مصر الفنان مصطفى كامل، اتفاقه مع الفنان هاني شاكر على التعاون في أغنيتين جديدتين الفترة القادمة.

وطمأن كامل الجمهور على الحالة الصحية لشاكر، وقال بأنه يتمتع بصحة جيدة ويتحسن بشكل ملحوظ، متمنيًا له دوام العافية والعودة القريبة لنشاطه الفني.

وعكة صحية

وطمأن هاني شاكر جمهوره في تصريح سابق لـ «عكاظ» بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، موضحاً أنه يتماثل للشفاء بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة، دون الكشف عن تفاصيلها، مشيرًا إلى أنه يقيم في منزله ويتابع حالته الصحية بإشراف طبي مستمر.

ويستعد هاني شاكر بعد تعافيه لإحياء أولى حفلاته الخميس 2 أبريل على مسرح «تياترو أركان»، وذلك بعدما تم تأجيل الحفل الذي كان مقررًا إقامته في 23 يناير.