فيما تنهي الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران أسبوعها الثاني، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن بلاده «دمرت إيران تدميراً شاملاً لم يسبق لأي دولة أخرى أن فعلته».

وقال ترمب في مقابلة مع «فوكس نيوز»، اليوم الجمعة: ضربنا إيران بقوة أكبر مما تعرضت له أي دولة منذ الحرب العالمية الثانية. وأضاف أنه «رغم ذلك لا تزال طهران تحتفظ ببعض البقايا»، وفق تعبيره. ولفت إلى أن أمريكا دمرت معظم الصواريخ والمسيرات الإيرانية.



وطالب سفن الشحن بإظهار بعض الشجاعة والمرور عبر مضيق هرمز، مؤكدا أنه لا يوجد ما يدعو للخوف.. ليس لديهم أسطول بحري.. لقد أغرقنا جميع سفنهم. وشدد الرئيس الأمريكي على أن السلطات الإيرانية لم تعد تملك أي قوة بحرية، قائلاً: قمنا بإغراق جميع سفنها.



واتهم ترمب إيران بأنها كانت تخطط للسيطرة على الشرق الأوسط وتعتزم التحكم فيه بالكامل.



وفي ما يتعلق بالمرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، قال ترمب: «أعتقد أنه لا يزال على قيد الحياة بشكل أو بآخر، لكنه رجح أن يكون متضرراً».



وحين سئل ما هي رسالته للقائد الأعلى الجديد؟، أجاب: «حسنًا.. لقد كانوا يتحدثون كثيراً، لذلك سيتعيّن عليه أن يثبت نفسه».



وكان المرشد الإيراني الجديد، أعلن في أول رسالة له أن بلاده لن تتراجع، بل ستثأر من ضربات الولايات المتحدة وإسرائيل.



وشدد على أن إيران لن تفتح مضيق هرمز الحيوي، الذي أدت الحرب إلى شلل حركة الملاحة فيه، ما رفع أسعار النفط عالمياً.



وأكدت البحرية الإيرانية بعد رسالة خامنئي أنه «سيستمر بإغلاق مضيق هرمز، ومواصلة التصدي للعدوان».