مع دخول الحرب يومها الـ 14، هزت عدة انفجارات قوية العاصمة الإيرانية طهران، ودوت انفجارات عنيفة خلال الساعات الماضية في مناطق عدة من طهران، بحسب ما أفادت وكالة تسنيم، اليوم (الجمعة).



وأكدت أن أقوى الانفجارات وقعت في جنوب طهران، وسمعت أصوات طائرات مقاتلة في كرج غرب طهران. وأبلغ سكان المناطق عن اهتزاز منازلهم من شدة الانفجارات، وفق وكالة «فارس».



موجة واسعة من الغارات



وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ في شن موجة واسعة من الغارات على طهران. وأنذر في منشور على حسابه بالفارسية باستهداف منطقة صناعية في قزوين ومنطقتين بطهران، داعياً السكان إلى الابتعاد.



ولفت إلى أنّه شن سلسلة من الضربات المتزامنة على طهران وشيراز والأهواز، مؤكداً استهداف منشأة صاروخية تحت الأرض. وأوضح بيان المكتب الصحفي للجيش أن أحد أهداف الضربات كان منشأة تحت الأرض في شيراز، حيث يتم إنتاج الصواريخ وتخزينها. ولفت إلى استهداف قاعدة للدفاع الجوي وعدد من المنشآت العسكرية الأخرى في طهران، إضافةً لمقرات عسكرية في الأهواز.



وكان الجيش أعلن أنه قصف أكثر من 200 هدف في غرب ووسط إيران في اليوم السابق، بما في ذلك منصات إطلاق صواريخ وأنظمة دفاع. وقال إنّ الطائرات المقاتلة نفذت «20 ضربة واسعة النطاق» استهدفت «منصات إطلاق صواريخ بالستية وأنظمة دفاع ومواقع إنتاج أسلحة».



وقال مسؤول أمني إسرائيلي «تبقى لدى إيران 150 منصة إطلاق صواريخ ونواصل استهدافها».



صواريخ نحو إسرائيل



وأعلنت إسرائيل أن إيران أطلقت موجات من الصواريخ نحو أراضيها. وأوضح الجيش الإسرائيلي على تليغرام «أنه رصد صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل»، لافتاً إلى أن «الأنظمة الدفاعية عملت على اعتراض التهديد». وأطلقت صافرات الإنذار في أنحاء إسرائيل عقب التحذيرات الصادرة عن الجيش.



من جهته، أكد الإسعاف الإسرائيلي تسجيل 58 إصابة طفيفة جراء سقوط صاروخ ببلدة في الجليل، شمال إسرائيل. وذكر أن معظم الإصابات ناجمة عن تحطم الزجاج نتيجة الهجوم. وأعلن حزب الله أنه أطلق عدة دفعات من الصواريخ باتجاه إسرائيل.