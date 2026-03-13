أثارت جريمة مقتل الطبيبة السورية الشابة روزا أنس الحريري حالة واسعة من الصدمة والحزن بين أبناء الجالية السورية في ألمانيا، بعد أن تحولت قصتها إلى واحدة من الحوادث المأساوية التي أعادت الجدل حول ما يُعرف بجرائم «الرفض» المرتبطة بالزواج.

ووفق تقارير متداولة، لقيت الحريري مصرعها في 11 مارس الجاري بعدما أقدم شاب سوري يدعى مالك المقداد على قتلها، عقب رفضها المتكرر لطلبه الزواج منها، في واقعة أثارت ردود فعل غاضبة بين السوريين داخل البلاد وخارجها.

من هي الطبيبة روزا الحريري؟

تنحدر روزا أنس الحريري من بلدة إبطع في ريف درعا الأوسط، وهي ابنة المهندس أنس الحريري، وُلدت عام 2001 لأب سوري وأم أوكرانية.

وعُرفت الحريري بتفوقها الأكاديمي، إذ درست الطب البشري في جامعة دمشق وتخرجت بتفوق، قبل أن تغادر في عام 2025 إلى ألمانيا لمتابعة مسيرتها المهنية.

وفي ألمانيا نجحت في اجتياز اختبارات معادلة الشهادة الطبية وبدأت العمل في المجال الطبي، ساعية إلى استكمال تخصصها وبناء مستقبل مهني في القطاع الصحي.

علاقة سابقة انتهت بالرفض

وبحسب ما نقلته تقارير محلية، تعرّفت الحريري في ألمانيا على شاب سوري يدعى مالك المقداد، قيل إنه ساعدها في ترجمة بعض الأوراق والمعاملات.

ومع مرور الوقت حاول التقرب منها وطلب الزواج منها أكثر من مرة، إلا أنها رفضت الارتباط به بشكل واضح، وهو ما يُعتقد أنه كان خلفية الجريمة التي وقعت لاحقًا.

بيان قبيلة المقداد

وفي تطور لافت، تداولت مصادر سورية مقطعًا مصورًا لبيان صادر عن مجلس شورى قبيلة المقداد التي ينتمي لها المتهم، بشأن الحادثة.

وأعرب المتحدثون في البيان عن حزنهم الشديد لمقتل الطبيبة روزا الحريري، واصفين الحادثة بالمؤلمة، مؤكدين إدانة الجريمة بشكل واضح.

كما أعلن البيان التبرؤ من الشخص المشتبه بارتكاب الجريمة في حال ثبوت التهم بحقه، مشددًا على ضرورة عدم الانجرار وراء الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

غضب واسع على مواقع التواصل

وتصدرت قضية مقتل الطبيبة الشابة منصات التواصل الاجتماعي في سورية، حيث عبّر كثيرون عن حزنهم وغضبهم من الجريمة، مطالبين بكشف ملابساتها كاملة ومحاسبة المسؤول عنها.