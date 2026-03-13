لم يكن طريق محمد المصري من طنطا إلى مكة مجرد رحلة عادية، بل مغامرة استثنائية استغرقت 31 يومًا، قضى منها 19 يومًا على الدراجة مستعرضًا الطرق والجبال والسواحل، متحديًا التعب وساعات القيادة الطويلة.

«ما زعلتش من أحد.. ربنا كان معي»

كتب محمد على حسابه في «فيسبوك»: «يمكن بعض الناس شافوا الرحلة مستحيلة.. بس أنا كنت مؤمن إن ربنا قادر يوصلني. والحمد لله، ربنا كرمني بالوصول».

ولم تقتصر المغامرة على الدراجة فقط، بل حمل محمد كاميرا صغيرة توثق كل تفاصيل رحلته، من البسيون وحتى مكة. وهذه الفيديوهات أظهرت اللحظات الصعبة، والانحدارات الشديدة، والطريق الهادئ تحت نجوم الليل، مما جعل متابعيه يشعرون وكأنهم يسيرون معه على الطريق.

العيش ببساطة.. والرحلة بأقل التكاليف

قال محمد: «اللي صرفته في الرحلة أقل بكتير مما تتخيل. أنام أحيانًا على الأرض، أحيانًا في خيمة، وأحيانًا عند أصدقاء كرماء. الرحّالة الحقيقي بيتعلم يتأقلم ويعيش ببساطة، ويستمتع بكل لحظة».

محمد المصري لا يقدم مجرد مغامرة رياضية، بل محتوى متكامل عن السياحة، العادات، التقاليد، والأكلات الشعبية. يقول: «الترحال مش شكل واحد، لكنه روح واحدة: تعيش بسيط، وتستمتع بالطريق».

رحلة محمد المصري أثبتت أن الإرادة والتحدي يمكن أن يصنعا معجزات صغيرة. من طنطا إلى مكة، بالدراجة فقط، بدون فندق فاخر، وميزانية محدودة، تمكن من تحويل رحلة طويلة وشاقة إلى قصة إلهام تُشاهد وتُشارك على مواقع التواصل.