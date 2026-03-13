علق مدرب تشيلسي ليام روسينيور على تسريب التشكيلة الأساسية لفريقه قبل ساعات من مواجهة باريس سان جيرمان التي أقيمت مساء (الأربعاء)، ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسقط تشيلسي أمام حامل لقب النسخة الماضية من دوري الأبطال بخمسة أهداف مقابل هدفين، لتصبح مهمته في التأهل إلى الدور القادم صعبة للغاية.

وبسؤاله حول تسريب تشكيلة تشيلسي قبل نحو ثماني ساعات من مواجهة باريس سان جيرمان، قال روسينيور عقب الخسارة: «لم أكن على علم بذلك».

وأضاف: «أنا متأكد من أننا سنصل إلى حقيقة الأمر إذا كان هذا هو الحال، هذه الأمور تحدث كثيراً هذه الأيام».

موعد لقاء الإياب

ويستضيف تشيلسي نظيره باريس سان جيرمان الثلاثاء القادم على ملعب «ستامفورد بريدج»، لحسم المتأهل إلى ربع النهائي.